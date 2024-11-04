1 ديسمبر.. بدء تسليم وحدات جنة 2 بمدينة الشيخ زايد

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان
، إن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل، وحتى يوم 23 فبراير 2025، في تسليم 1416 وحدة سكنية للفائزين بها من مشروع الإسكان“جنة 2′′، بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد.
وأوضحت مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 46، يوم الأحد 1/12/2024.
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ووحدات العمارة 47، يوم الإثنين 2/12/2024.
ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 3/12/2024.
ووحدات العمارة 49، يوم الأربعاء 4/12/2024.
ووحدات العمارة 50، يوم الخميس 5/12/2024.
ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 8/12/2024.
ووحدات العمارة 42، يوم الإثنين 9/12/2024.
ووحدات العمارة 43، يوم الثلاثاء 10/12/2024.
ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 11/12/2024.
ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 12/12/2024.
وأشارت رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 15/12/2024.
ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 16/12/2024.
ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 17/12/2024.
ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 18/12/2024.
ووحدات العمارة 35، يوم الخميس 19/12/2024.
ووحدات العمارة 36، يوم الأحد 22/12/2024.
ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 23/12/2024.
ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 24/12/2024.
ووحدات العمارة 39، يوم الأربعاء 25/12/2024.
ووحدات العمارة 40، يوم الخميس 26/12/2024.
ونوهت أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 51، يوم الأحد 29/12/2024.
ووحدات العمارة 53، يوم الإثنين 30/12/2024.
ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 31/12/2024.
ووحدات العمارة 55، يوم الأربعاء 1/1/2025.
ووحدات العمارة 56، يوم الخميس 2/1/2025.
ووحدات العمارة 57، يوم الأحد 5/1/2025.
ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 6/1/2025.
ووحدات العمارة 59، يوم الأربعاء 8/1/2025.
ووحدات العمارة 60، يوم الخميس 9/1/2025.
وقالت إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 61، يوم الأحد 12/1/2025.
ووحدات العمارة 62، يوم الإثنين 13/1/2025
ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 14/1/2025.
ووحدات العمارة 64، يوم الأربعاء 15/1/2025.
ووحدات العمارة 65، يوم الخميس 16/1/2025.
ووحدات العمارة 66، يوم الأحد 19/1/2025.
ووحدات العمارة 67، يوم الإثنين 20/1/2025.
ووحدات العمارة 68، يوم الثلاثاء 21/1/2025.
ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 22/1/2025.
ووحدات العمارة 70، يوم الخميس 23/1/2025.
وأضافت أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 71، يوم الإثنين 27/1/2025.
ووحدات العمارة 72، يوم الثلاثاء 28/1/2025.
ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأربعاء 29/1/2025.
ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 30/1/2025.
ووحدات العمارة 75، يوم الأحد 2/2/2025.
ووحدات العمارة 76، يوم الإثنين 3/2/2025.
وحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء 4/2/2025.
ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 5/2/2025.
ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 6/2/2025.
ولفتت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 102، يوم الأحد 9/2/2025.
ووحدات العمارة 103، يوم الإثنين 10/2/2025.
ووحدات العمارة 104، يوم الثلاثاء 11/2/2025.
ووحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 12/2/2025.
ووحدات العمارة 106، يوم الخميس 13/2/2025.
ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 16/2/2025.
ووحدات العمارة 108، يوم الإثنين 17/2/2025.
ووحدات العمارة 109، يوم الثلاثاء 18/2/2025.
ووحدات العمارة 110، يوم الأربعاء 19/2/2025.
وحدات العمارة 111، يوم الخميس 20/2/2025.
ووحدات العمارة 101، يوم الأحد 23/2/2025.
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