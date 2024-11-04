1 ديسمبر.. بدء تسليم وحدات جنة 2 بمدينة الشيخ زايد

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني،، إن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل، وحتى يوم 23 فبراير 2025، في تسليم 1416 وحدة سكنية للفائزين بها من مشروع الإسكان“جنة 2′′، بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد.

وأوضحت مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 46، يوم الأحد 1/12/2024.

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ووحدات العمارة 47، يوم الإثنين 2/12/2024.

ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 3/12/2024.

ووحدات العمارة 49، يوم الأربعاء 4/12/2024.

ووحدات العمارة 50، يوم الخميس 5/12/2024.

ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 8/12/2024.

ووحدات العمارة 42، يوم الإثنين 9/12/2024.

ووحدات العمارة 43، يوم الثلاثاء 10/12/2024.

ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 11/12/2024.

ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 12/12/2024.

وأشارت رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 15/12/2024.

ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 16/12/2024.

ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 17/12/2024.

ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 18/12/2024.

ووحدات العمارة 35، يوم الخميس 19/12/2024.

ووحدات العمارة 36، يوم الأحد 22/12/2024.

ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 23/12/2024.

ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 24/12/2024.

ووحدات العمارة 39، يوم الأربعاء 25/12/2024.

ووحدات العمارة 40، يوم الخميس 26/12/2024.

ونوهت أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 51، يوم الأحد 29/12/2024.

ووحدات العمارة 53، يوم الإثنين 30/12/2024.

ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 31/12/2024.

ووحدات العمارة 55، يوم الأربعاء 1/1/2025.

ووحدات العمارة 56، يوم الخميس 2/1/2025.

ووحدات العمارة 57، يوم الأحد 5/1/2025.

ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 6/1/2025.

ووحدات العمارة 59، يوم الأربعاء 8/1/2025.

ووحدات العمارة 60، يوم الخميس 9/1/2025.

وقالت إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 61، يوم الأحد 12/1/2025.

ووحدات العمارة 62، يوم الإثنين 13/1/2025

ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 14/1/2025.

ووحدات العمارة 64، يوم الأربعاء 15/1/2025.

ووحدات العمارة 65، يوم الخميس 16/1/2025.

ووحدات العمارة 66، يوم الأحد 19/1/2025.

ووحدات العمارة 67، يوم الإثنين 20/1/2025.

ووحدات العمارة 68، يوم الثلاثاء 21/1/2025.

ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 22/1/2025.

ووحدات العمارة 70، يوم الخميس 23/1/2025.

وأضافت أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 71، يوم الإثنين 27/1/2025.

ووحدات العمارة 72، يوم الثلاثاء 28/1/2025.

ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأربعاء 29/1/2025.

ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 30/1/2025.

ووحدات العمارة 75، يوم الأحد 2/2/2025.

ووحدات العمارة 76، يوم الإثنين 3/2/2025.

وحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء 4/2/2025.

ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 5/2/2025.

ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 6/2/2025.

ولفتت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 102، يوم الأحد 9/2/2025.

ووحدات العمارة 103، يوم الإثنين 10/2/2025.

ووحدات العمارة 104، يوم الثلاثاء 11/2/2025.

ووحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 12/2/2025.

ووحدات العمارة 106، يوم الخميس 13/2/2025.

ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 16/2/2025.

ووحدات العمارة 108، يوم الإثنين 17/2/2025.

ووحدات العمارة 109، يوم الثلاثاء 18/2/2025.

ووحدات العمارة 110، يوم الأربعاء 19/2/2025.

وحدات العمارة 111، يوم الخميس 20/2/2025.

ووحدات العمارة 101، يوم الأحد 23/2/2025.