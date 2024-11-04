تابعة لـإي فاينانس تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، عن موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل مع شركة“إى هيلث” (احدى الشركات الشقيقة لمجموعة“إى فاينانس”) لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الشركة أن التعاقد بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التامين الصحي الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة بقطاع التأمي الصحي والقطاع الصحي في مصر لمدة عامين.
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ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة والحاجة الملحة لتحقيق استدامة عملها.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حساب توزيع الأرباح المقترح بواقع 0.19736 جنيه لكل سهم عن النصف الأول من العام الجاري.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 19.7 قرشًا عن النصف الأول من العام الجاري.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.197 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.
وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 65.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 472.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 285.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات 767.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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