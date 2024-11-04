تابعة لـإي فاينانس تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، عن موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل مع شركة“إى هيلث” (احدى الشركات الشقيقة لمجموعة“إى فاينانس”) لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الشركة أن التعاقد بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التامين الصحي الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة بقطاع التأمي الصحي والقطاع الصحي في مصر لمدة عامين.

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ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة والحاجة الملحة لتحقيق استدامة عملها.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حساب توزيع الأرباح المقترح بواقع 0.19736 جنيه لكل سهم عن النصف الأول من العام الجاري.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 19.7 قرشًا عن النصف الأول من العام الجاري.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.197 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.

وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 65.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 472.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 285.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات 767.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.