عمومية القناة للتوكيلات تُقر توزيع 2.05 جنيه للسهم وإضافة نشاط جديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“القناة للتوكيلات الملاحية”، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.051 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
موضوعات متعلقة
تنفيذ صفقة
على أسهم“إيسترن كومباني” بـ500 مليون جنيه تابعة لـ”إي فاينانس” تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل اليوم.. نهاية حق توزيع 75 قرشًا لسهم“مطاحن الإسكندرية”
فيما وافقت العمومية غير العادية، على إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل إلى غرض الشركة، وتعديل نص المادة رقم 3 من النظام الأساسي.
كما وافقت العمومية على نص المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن العام المالي 2023-2024، صافي ربح 726.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 101.55 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 81.32 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
MENAFN04112024000202011048ID1108847268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.