عمومية القناة للتوكيلات تُقر توزيع 2.05 جنيه للسهم وإضافة نشاط جديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“القناة للتوكيلات الملاحية”، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.051 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

موضوعاتتنفيذ على أسهم“إيسترن كومباني” بـ500 مليون جنيه تابعة لـ”إي فاينانس” تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل اليوم.. نهاية حق توزيع 75 قرشًا لسهم“مطاحن الإسكندرية”

فيما وافقت العمومية غير العادية، على إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل إلى غرض الشركة، وتعديل نص المادة رقم 3 من النظام الأساسي.

كما وافقت العمومية على نص المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن العام المالي 2023-2024، صافي ربح 726.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 101.55 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 81.32 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.