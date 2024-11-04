تنفيذ صفقة على أسهم إيسترن كومباني بـ500 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة
عن تنفيذ صفقة
ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشرقية“إيسترن كومباني” بقيمة نصف مليار جنيه..
وشهدت جلسة اليوم الاثنين تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم“إيسترن كومباني” لعدد 20 مليون سهم بقيمة 500 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
عمومية“القناة للتوكيلات” تُقر توزيع 2.05 جنيه للسهم وإضافة نشاط جديد تابعة لـ”إي فاينانس” تتعاقد على تشغيل الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل اليوم.. نهاية حق توزيع 75 قرشًا لسهم“مطاحن الإسكندرية”
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي، بقيمة توزيعات 8.1 مليار جنيه، تعادل 2.7 جنيه للسهم.
وتوزع الأرباح على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.
واعتمدت العمومية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 2.7 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
MENAFN04112024000202011048ID1108847267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.