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تنفيذ صفقة على أسهم إيسترن كومباني بـ500 مليون جنيه - جريدة البورصة

11/4/2024 4:27:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشرقية“إيسترن كومباني” بقيمة نصف مليار جنيه..

وشهدت جلسة اليوم الاثنين تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم“إيسترن كومباني” لعدد 20 مليون سهم بقيمة 500 مليون جنيه.

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي، بقيمة توزيعات 8.1 مليار جنيه، تعادل 2.7 جنيه للسهم.

وتوزع الأرباح على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.

واعتمدت العمومية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الشرقية“إيسترن كومباني”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 2.7 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.


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