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89.6% تراجعًا بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى يونيو 2024

11/4/2024 4:27:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد كجوك وزير المالية ، إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6% فى يونيو 2024 بدلاً من 96% فى يونيو 2023.

وأضاف كجوك، فى لقاء نظمته مؤسسة ((إم. إف. جى هيرميس))، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى.

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وأوضح أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق فى السنوات السابقة.

3 أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص

وأوضح أن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.

وتابع:“أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى”.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي.

أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة ((تحويلات العاملين)) والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.

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