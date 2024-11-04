89.6% تراجعًا بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى يونيو 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد كجوك وزير المالية
، إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6% فى يونيو 2024 بدلاً من 96% فى يونيو 2023.
وأضاف كجوك، فى لقاء نظمته مؤسسة ((إم. إف. جى هيرميس))، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى.
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وأوضح أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق فى السنوات السابقة. 3 أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وتابع:“أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى”.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي.
أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة ((تحويلات العاملين)) والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.
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