وفد عقارى مصرى يزور السعودية لبحث الفرص الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) يقوم وفد مصرى يضم عدد من المطورين العقاريين بزيارة إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع زيارة المهندس شريف الشربينى الإسكان للمشاركة فى الملتقى السعودى المصرى.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوفد المصرى العديد من الفعاليات فى مقدمتها زيارة الشركة الوطنية للإسكان وعدد من المشروعات العقارية فى مقدمتها مشروع“الفرسان” التابع لمجموعة طلعت مصطفى، ومشروعات الشركة الوطنية السعودية.

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ويتضمن نشاط الوفد المصرى بالمملكة المشاركة فى الملتقى المصرى السعودى، وزيارة مؤتمر ومعرض سيتى سكيب بالمملكة، وحضور المنتدى العقارى العالمى الذى تستضيفه المملكة.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الوفد المصرى يضم عدد من كبار المطورين وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصرية وكذلك شركات مواد البناء.

أضاف فوزى، أن الوفد يسعى لاستكشاف الفرص الواعدة التى تطرحها المملكة، كما يسعى لإبرام عدد من الصفقات والشراكات التى توفرها المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ضمن رؤية المملكة السعودية 2030.

وتضم قائمة الشركات المشاركة فى الزيارة: الأهلى صبور، وماونتن فيو، والمطورون العرب، وبيتا إيجيبت، وباراجون، وأربن لينز، ومصر لإدارة الأصول، وإسميلى للإدارة والتطوير السياحى، وكونتراك للتنمية العمرانية، والمجموعة المتكاملة للتنمية، وإنجاز للتطوير.

كما يضم الوفد مجموعة من شركات المقاولات المصرية، أبرزها سياك القابضة، وقرة إنرجى، والهندسية للإنشاء والتعمير“درة”، وريدكون للتعمير، وريدكون إنترناشونال السعودية، ورواد الهندسة الحديثة، وميركون للتطوير، وإيه آى جى ديزاين، ونيو أكوا، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمقاولون العرب.

كما يضم الوفد عدد من شركات الاستشارات الهندسية المصرية، منها المهندسون الاستشاريون العرب محرم بخوم، وأوكوبلان للاستشارات الهندسية، والمكتب الاستشارى الأفريقى، وبينكال للاستثمار، وبريسيشن للهندسة وأنظمة الإدارة الكهرباميكانيكية، وUrban development consortium، ومكتب فتح الله وشركاه.

كما يضم أيضاً مجموعة من شركات الإضاءة والبناء أبرزها إيجى مار إنترناشيونال، وثرى براذرز للصناعات الهندسية، وفندق ميراج، ومجموعة بايم للإدارة الفندقية.