وفد عقارى مصرى يزور السعودية لبحث الفرص الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يقوم وفد مصرى يضم عدد من المطورين العقاريين بزيارة إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع زيارة المهندس شريف الشربينى وزير
الإسكان للمشاركة فى الملتقى السعودى المصرى.
ومن المقرر أن تشمل زيارة الوفد المصرى العديد من الفعاليات فى مقدمتها زيارة الشركة الوطنية للإسكان وعدد من المشروعات العقارية فى مقدمتها مشروع“الفرسان” التابع لمجموعة طلعت مصطفى، ومشروعات الشركة الوطنية السعودية.
موضوعات متعلقة
توصيات النسخة الخامسة من مؤتمر“صناع القرار” لدعم القطاع العقارى تعرف على الجدول الزمنى لتسليم وحدات“جنة 2′′ بـ”الشيخ زايد” “عقارماب”: الأسواق التجارية والمواصلات تحسم قرار شراء العقارات
ويتضمن نشاط الوفد المصرى بالمملكة المشاركة فى الملتقى المصرى السعودى، وزيارة مؤتمر ومعرض سيتى سكيب بالمملكة، وحضور المنتدى العقارى العالمى الذى تستضيفه المملكة.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الوفد المصرى يضم عدد من كبار المطورين وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصرية وكذلك شركات مواد البناء.
أضاف فوزى، أن الوفد يسعى لاستكشاف الفرص الواعدة التى تطرحها المملكة، كما يسعى لإبرام عدد من الصفقات والشراكات التى توفرها المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ضمن رؤية المملكة السعودية 2030.
وتضم قائمة الشركات المشاركة فى الزيارة: الأهلى صبور، وماونتن فيو، والمطورون العرب، وبيتا إيجيبت، وباراجون، وأربن لينز، ومصر لإدارة الأصول، وإسميلى للإدارة والتطوير السياحى، وكونتراك للتنمية العمرانية، والمجموعة المتكاملة للتنمية، وإنجاز للتطوير.
كما يضم الوفد مجموعة من شركات المقاولات المصرية، أبرزها سياك القابضة، وقرة إنرجى، والهندسية للإنشاء والتعمير“درة”، وريدكون للتعمير، وريدكون إنترناشونال السعودية، ورواد الهندسة الحديثة، وميركون للتطوير، وإيه آى جى ديزاين، ونيو أكوا، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمقاولون العرب.
كما يضم الوفد عدد من شركات الاستشارات الهندسية المصرية، منها المهندسون الاستشاريون العرب محرم بخوم، وأوكوبلان للاستشارات الهندسية، والمكتب الاستشارى الأفريقى، وبينكال للاستثمار، وبريسيشن للهندسة وأنظمة الإدارة الكهرباميكانيكية، وUrban development consortium، ومكتب فتح الله وشركاه.
كما يضم أيضاً مجموعة من شركات الإضاءة والبناء أبرزها إيجى مار إنترناشيونال، وثرى براذرز للصناعات الهندسية، وفندق ميراج، ومجموعة بايم للإدارة الفندقية.
MENAFN04112024000202011048ID1108847264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.