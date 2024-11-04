توصيات النسخة الخامسة من مؤتمر صناع القرار لدعم القطاع العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) اختتم مؤتمر“صناع القرار” فى نسخته الخامسة، فعالياته يوم الأربعاء 30 أكتوبر تحت رعاية وزارتى الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة مجموعة من المستثمرين وكبرى شركات التطوير العقارى فى مصر.

ووضع المشاركون فى المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، واتفقوا حول عدم إمكانية حدوث“فقاعة عقارية” فى البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذى تلعبه شركات التطوير العقارى عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى عشر سنوات، بجانب الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقارى وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

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وأشار المشاركون فى المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية باعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصرى وجودته وصيانته.

وحول السياسات الحكومية المطلوبة، أشار المشاركون إلى ضرورة استمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب استمرار تيسير اشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومى للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد فى جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات.

وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقارى المصرى، فى ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف، وطالبوا بوضع استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى المصرى، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التى تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجى لمشروعات قائمة أو ضخ استثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، بجانب أهمية وجود صناديق استثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.

ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات فى القطاع العقارى، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة فى العلاقة بين المطور والعميل، وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية واحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية فى مصر، مطالبين بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بجانب دعم جهود السياحة العلاجية فى إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.