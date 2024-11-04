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ارتفاع مبيعات فولفو 3% في أكتوبر بدعم من السيارات الكهربائية - جريدة البورصة

11/4/2024 4:27:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات صانعة السيارات السويدية“فولفو” خلال أكتوبر، بدعم من الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.

قالت“فولفو كارز” التي تستحوذ“جيلي” الصينية على غالبية أسهمها، إن مبيعات أكتوبر بلغت 61.68 ألف سيارة بزيادة 3% على أساس سنوي.

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وأوضحت في بيان صدر اليوم الإثنين، أن مبيعاتها في أوروبا -أكبر أسواق الشركة- صعدت بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 30.167 ألف سيارة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وذلك رغم هبوط المبيعات في الولايات المتحدة، والصين بنسبة 17% و10% على الترتيب خلال نفس الفترة.

أشار البيان إلى ارتفاع مبيعات“فولفو” على مستوى العالم من السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة بنسبة 40%، لتستحوذ على 48% من إجمالي المركبات المبيعة الشهر الماضي، وفي السوق الأوروبية، قفزت مبيعات الشركة من هذه المركبات بنسبة 46%.

المصدر:

MENAFN04112024000202011048ID1108847261

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