ارتفاع مبيعات فولفو 3% في أكتوبر بدعم من السيارات الكهربائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات صانعة السيارات السويدية“فولفو” خلال أكتوبر، بدعم من الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.
قالت“فولفو كارز” التي تستحوذ“جيلي” الصينية على غالبية أسهمها، إن مبيعات أكتوبر بلغت 61.68 ألف سيارة بزيادة 3% على أساس سنوي.
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وأوضحت في بيان صدر اليوم الإثنين، أن مبيعاتها في أوروبا -أكبر أسواق الشركة- صعدت بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 30.167 ألف سيارة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وذلك رغم هبوط المبيعات في الولايات المتحدة، والصين بنسبة 17% و10% على الترتيب خلال نفس الفترة.
أشار البيان إلى ارتفاع مبيعات“فولفو” على مستوى العالم من السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة بنسبة 40%، لتستحوذ على 48% من إجمالي المركبات المبيعة الشهر الماضي، وفي السوق الأوروبية، قفزت مبيعات الشركة من هذه المركبات بنسبة 46%.
المصدر:
MENAFN04112024000202011048ID1108847261
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