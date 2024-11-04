الاحتلال يخطر بهدم مسجد في المكبر ويمنع قطف الزيتون في قلنديا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، واقتحمت بلدة سلوان.
وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي عثروا على إخطار بالهدم ألصقه جنود الاحتلال على بوابة مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر، خلال 5 أيام، علما أنه مقام منذ 20 عاما.
كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان، وداهمت عدة منازل فيها.
وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال أهالي قرية قلنديا من قطف ثمار الزيتون، بعد أن أغلقت البوابة الحديدة في جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يمنع الأهالي
من الوصول إلى أراضيهم.
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