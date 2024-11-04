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الاحتلال يخطر بهدم مسجد في المكبر ويمنع قطف الزيتون في قلنديا

11/4/2024 4:17:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم مسجد في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، واقتحمت بلدة سلوان.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي عثروا على إخطار بالهدم ألصقه جنود الاحتلال على بوابة مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر، خلال 5 أيام، علما أنه مقام منذ 20 عاما.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان، وداهمت عدة منازل فيها.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال أهالي قرية قلنديا من قطف ثمار الزيتون، بعد أن أغلقت البوابة الحديدة في جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يمنع الأهالي
من الوصول إلى أراضيهم.

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