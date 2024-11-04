وفاة طفلين وإصابة والديهما في حادث سير على طريق أريحا- القدس

وفاة طفلين وإصابة والديهما في حادث سير على طريق أريحا- القدس
التاريخ
11/4/2024 4:17:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - توفي طفلان وأصيب والداهما، مساء
الأحد، في حادث سير وقع على طريق أريحا- القدس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوفاة طفلين وإصابة والديهما بجروح بالغة الخطورة، جراء حادث سير وقع على طريق أريحا- القدس، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.
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