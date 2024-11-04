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وفاة طفلين وإصابة والديهما في حادث سير على طريق أريحا- القدس

11/4/2024 4:17:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - توفي طفلان وأصيب والداهما، مساء
الأحد، في حادث سير وقع على طريق أريحا- القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوفاة طفلين وإصابة والديهما بجروح بالغة الخطورة، جراء حادث سير وقع على طريق أريحا- القدس، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.


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