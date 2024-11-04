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مستوطنون يهاجمون البيرة ويحرقون عمارة وعددا من المركبات

11/4/2024 4:17:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أحرق مستوطنون فجر اليوم الإثنين، عمارة سكنية وعددا من مركبات الفلسطينيين بعد مهاجمتهم مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت فيما لا يقل عن 6 مركبات.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة، حيث يتعمد المستوطنون إحراق المركبات والأراضي الزراعية وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، على ما أظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبحسب التقرير فقد بلغت اعتداءات المستوطنين 360 اعتداءً، تركزت في محافظة نابلس بواقع 108 اعتداءات، ومحافظة الخليل بـ81 اعتداء، ورام الله بـ48 اعتداء، وسلفيت بـ40 اعتداء، وبيت لحم بـ37 اعتداء، وطولكرم بـ19 اعتداء.

ونفذ المستوطنون 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات.

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