مستوطنون يهاجمون البيرة ويحرقون عمارة وعددا من المركبات

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ أحرق مستوطنون فجر اليوم الإثنين، عمارة سكنية وعددا من مركبات الفلسطينيين بعد مهاجمتهم مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت فيما لا يقل عن 6 مركبات.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة، حيث يتعمد المستوطنون إحراق المركبات والأراضي الزراعية وتدمير ممتلكات الفلسطينيين.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، على ما أظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد.
وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبحسب التقرير فقد بلغت اعتداءات المستوطنين 360 اعتداءً، تركزت في محافظة نابلس بواقع 108 اعتداءات، ومحافظة الخليل بـ81 اعتداء، ورام الله بـ48 اعتداء، وسلفيت بـ40 اعتداء، وبيت لحم بـ37 اعتداء، وطولكرم بـ19 اعتداء.
ونفذ المستوطنون 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات.
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