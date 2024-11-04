إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم
التاريخ
11/4/2024 4:17:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN- أصيب شاب، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد الحمص قرب مدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شاب بشكل مباشر في واد الحمص، ما أدى إلى إصابته في الفخذ، وبحسب الهلال الأحمر فقد وصفت إصابته بالخطيرة.
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