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إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

11/4/2024 4:17:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- أصيب شاب، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد الحمص قرب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شاب بشكل مباشر في واد الحمص، ما أدى إلى إصابته في الفخذ، وبحسب الهلال الأحمر فقد وصفت إصابته بالخطيرة.


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