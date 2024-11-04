مسؤول أمني إسرائيلي: لا اتفاق تبادل أسرى بدون وقف الحرب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قال رئيس الموساد، دافيد برنياع، خلال لقائه قبل أيام مع عائلات رهائن محتجزين في غزة، إن "احتمالات التوصل إلى صغيرة ضئيلة حتى الآن، وحماس تصرّ على وقف الحرب".

وتأتي أقوال برنياع بعد اجتماعه مع الوسطاء في الدوحة، الأسبوع الماضي، وجرى خلاله طرح مقترحين "صغيرين" من جانب مصر وقطر، لكن برنياع قال إنه "لم نتلق بشكل رسمي حتى الآن موقف الوسطاء تجاه المقترحين القطري والمصري ولذلك يجدر الانتظار"، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم، الإثنين.

وردا على سؤال أحد أقارب الرهائن حول وقف الحرب، أجاب برنياع أن طاقم المفاوضات ليس لديه تفويضا من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالتقدم نحو صفقة شاملة وإنهاء الحرب، معتبر أنه من الناحية الأمنية بالإمكان التعامل مع انتشار آخر للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا.

وعقد نتنياهو، أمس، مداولات مع مسؤولين في جهاز الأمن ووزراء، تم خلاله تقديم تقرير حول وضع مفاوضات تبادل الأسرى، وأن "حماس" لم تسلم رسميا موقفها بشأن المقترح القطري، الذي يشمل حسب القناة إفراج "حماس" عن 11 رهينة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وهدنة لمدة شهر.



وأفادت القناة بأن الإدراك في إسرائيل هو أن "حماس" لا تعتزم عن مطالبها المتمثلة بأن أي اتفاق يجب أن يلزم إسرائيل بوقف الحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.

وشدد مسؤول أمني إسرائيلي على أن موقف "حماس" لن يتغير. ونقلت عنه القناة قوله إنه "حان الوقت كي ننظر إلى الواقع، وإذا أردتم تحقيق هدف إعادة المخطوفين، ينبغي إنهاء القتال في غزة والاهتمام بوضع خطة تضمن المصالح الأمنية الإسرائيلية لاحقا. وهذا ممكن".