اعتقالات ومصادرة مركبات بالضفة ومنع للمزارعين من قطف الزيتون

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين، في وقت منعت قوات الاحتلال، أهالي قرية قصرة قضاء نابلس، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون.

وأفاد نادي الأسير بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت الشاب أحمد شبيطة بعد اقتحام من زله في حي المخفية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين براء السدة وثائر يامين بعد مداهمة منزليهما في قرية جيت شرق قلقيلية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت عددا من الشبان عرف منهم: الأسير المحرر محمد وحيد أبو مارية، وبهاء بسام علامي، ومحمد باسم عطية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين زهدي محفوظ ونور جوابره بعد مداهمة منزلهما في مخيم العروب.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال منطقة واد الريم شرقي بلدة سعير بالخليل وصادرت عددا من المركبات.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية خلال اقتحامها سعير، وداهمت عددًت من المنازل وصادرت نحو 6 مركبات بحجة أنها غير قانونية.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عمر ذيب العمور بعد مداهمة منزله في بلدة تقوع.

ومنعت قوات الاحتلال والمستوطنون، أهالي قرية قصرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، شمالي الضفة، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون.

وقال الناشط الشبابي، فؤاد حسن، إن جيش الاحتلال، رفقة حارس أمن مستوطنة "مجدوليم"، منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لاستكمال قطف الزيتون.

وأشار إلى أن أهالي قصرة لديهم "تنسيق مسبق" للوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنة المذكورة. قائلا: "ولكن يمنع المواطنين في بلدة قصرة من الوصول لأراضيهم"، علماً أن أغلب هذه الأراضي لم يكن بحاجه إلى تنسيق".

وأفاد سكان محليون بأن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا المنطقة الشمالية وجزء من المنطقة الشرقية في قرية قصرة، ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم أو قطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على المغادرة، "تحت تهديد السلاح".