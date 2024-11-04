الحكومة الإسرائيلية تنفذ استراتيجية متعمدة تهدف إلى تهجير السكان من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية

(MENAFN
) تنفذ الحكومة الإسرائيلية حاليًا استراتيجية متعمدة تهدف إلى تهجير السكان من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية, تتميز هذه المبادرة بزيادة ملحوظة في الهجمات العنيفة من المستوطنين ضد هذه المجتمعات، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الزراعية لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية, تشكل هذه الأفعال جزءًا من خطة أوسع لضم الضفة الغربية وتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة, وتحت قيادة إدارة متطرفة، هناك جهد ملح لتفريغ القرى والمدن الفلسطينية من سكانها, مناطق مثل مسافر يطا، وادي الأردن، والعديد من القرى في نابلس، سلفيت، ورام الله تحت ضغط متزايد، مما يؤدي إلى اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي, وغالبًا ما تتصاعد هذه المواجهات إلى العنف، حيث يسعى السكان المحليون لحماية أراضيهم ومقاومة التهجير القسري.
كما أسفرت استراتيجية الضم عن مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تهجير أصحابها, تم تصميم هذه المقاربة لتغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة، مما يؤكد على ضرورة التضامن بين الفلسطينيين ودعم مجتمعاتهم لمقاومة إجراءات الاحتلال, وقد شدد القيادي في حماس محمود مرداوي على أن المقاومة الموحدة ضرورية لمواجهة هذه التهديدات, وتقرير لجنة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية يشير إلى زيادة كبيرة في العدوان من قبل قوات الاحتلال، حيث تم تسجيل 1490 حادثة موثقة خلال الشهر الماضي فقط, تتماشى هذه الزيادة في العنف مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المستمرة لتهويد المناطق، التي تهدف إلى تقليل سلطة الفلسطينيين على أراضيهم وممتلكاتهم.
وفي بيان حديث، قدمت السلطة الفلسطينية تفاصيل حول طبيعة هذه الهجمات، والتي تشمل الغارات المسلحة على القرى، ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، والإعدامات الميدانية، وأعمال التخريب، وتدمير الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومصادرة الممتلكات، وإنشاء الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية, وتكشف الإحصاءات عن مدى العنف الذي يمارسه المستوطنون، حيث تم تسجيل 360 هجومًا, شهدت نابلس أعلى عدد من هذه الهجمات، حيث بلغت 108 حوادث، تليها الخليل بـ 81 هجومًا، ورام الله بـ 48، وسلفيت بـ 40، وبيت لحم بـ 37، وطولكرم بـ 19, تعكس هذه الأرقام نمطًا مقلقًا من العنف والترهيب الذي يهدف إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية وتقليص وجودها في الضفة الغربية.
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