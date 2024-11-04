الأوضاع الإنسانية تستمر في التدهور بينما تدخل الهجمة الإسرائيلية على غزة يومها الـ394

(MENAFN
) بينما تدخل الهجمة الإسرائيلية على غزة يومها الـ394، تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور، حيث تشير التقارير إلى مقتل 32 فلسطينيًا في الغارات الجوية الأخيرة في المنطقة, وقد أكدت المراقبة الأوروبية-المتوسطية أن القوات الإسرائيلية تتبع استراتيجية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، من خلال اقتلاعهم قسراً من منازلهم وارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في مساكنهم وملاجئهم, وتزيد هذه الحملة المنهجية من تفاقم الأزمة بسبب الحصار الصارم الذي أوقف دخول المساعدات والسلع الأساسية إلى شمال غزة لمدة شهر كامل، مما يعمق معاناة السكان المتضررين.
كما شهدت الأحداث مؤخرًا استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين الذين كانوا يحاولون استعادة جثث الضحايا من الغارات السابقة في جباليا, وفي ظل هذه العمليات، كانت هناك طلبات عاجلة لمساعدة فرق الدفاع المدني للوصول إلى شمال غزة، حيث الأوضاع بائسة, وأفادت مصادر طبية بأنه من بين القتلى الأخيرين، لقي 13 فلسطينيًا حتفهم في شمال غزة منذ فجر اليوم السابق, في بيت لاهيا، استهدفت الغارات الجوية مبنى سكنيًا، مما أدى إلى مقتل خمسة أفراد وإصابة آخرين, كما شملت الحصيلة خمس حالات وفاة أخرى في قذائف أصابت مناطق جباليا البلد وجباليا النزلة، مع مقتل اثنين آخرين في منطقة السودانية.
كذلك قد زادت القوات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير من هجمتها، حيث شنت العديد من الغارات الجوية على مخيم جباليا وبيت لاهيا، إلى جانب القصف المدفعي الثقيل, في خطوة مدمرة، قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مباني سكنية في مخيم جباليا للاجئين صباح الأمس, ومع استمرار القصف، تقدمت المركبات العسكرية الإسرائيلية نحو مدرسة الفخورة، الواقعة غرب مخيم جباليا، وأطلقت قذائف ثقيلة في تلك المنطقة, وتعتبر تأثيرات هذا العنف المستمر مدمرة بشكل خاص للأطفال، حيث أفاد المدير التنفيذي لليونيسف بأن 50 طفلًا قد قُتلوا في جباليا خلال الـ48 ساعة الماضية فقط, لقد أدت الهجمات المتواصلة والعنف المستهدف إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة في غزة، مما ترك عددًا لا يحصى من الأفراد في حاجة ملحة إلى المساعدات والحماية بينما تستمر النزاعات دون حل.
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