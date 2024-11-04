الغارات الجوية الإسرائيلية تسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين لبنانيين

(MENAFN
) في تصعيد كبير للعدائيات، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة مدنيين لبنانيين في حي صيدا بجنوب لبنان، بينما لقي شخصان آخران حتفهما في هجوم منفصل على بلدة جبل البطم في قضاء صور, وذكرت غرفة الطوارئ الصحية العامة في وزارة الصحة اللبنانية أن التقييم الأولي لغارة صيدا أسفر أيضًا عن إصابة تسعة آخرين.
كما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أيضًا سقوط الضحايا في جبل البطم، مما يبرز المخاطر الجسيمة التي يواجهها السكان في جنوب لبنان وسط هذه العمليات العسكرية المستمرة, وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت ثلاث غارات مستهدفة على بلدات حريد وغندورية، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالمستشفى الحكومي في تبنين، مما زاد من تفاقم الوضع المأساوي, كما زادت القوات الإسرائيلية من تحذيراتها، منبهةً السكان في المناطق الشرقية من عرسال وبعلبك إلى ضرورة إخلاء منازلهم على الفور تحسبًا لقصف وشيك, وتم نشر هذه التحذيرات من قبل المتحدث باسم الجيش أفخاي أدرعي عبر منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "X".
وفي خطوة إضافية للسيطرة، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء للسكان في بعلبك، عرسال، وعين بورضي الأسبوع الماضي، مما تسبب في انتشار الخوف ودفع العديد من العائلات للهروب بحثًا عن الأمان, لقد دفعت الغارات الجوية المتواصلة العديد من السكان إلى البحث عن ملاذ في أماكن أخرى، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة, وتتبع هذه الموجة الأخيرة من العنف سلسلة من الاشتباكات التي شملت القوات الإسرائيلية ومختلف الفصائل في لبنان، وخاصة حزب الله، في ظل نزاع أوسع انفجر في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023, وقد أسفر هذا النزاع المستمر عن مقتل أو إصابة أكثر من 145,000 فلسطيني, منذ 23 سبتمبر، وسعت إسرائيل من عملياتها العسكرية، مستهدفةً ليس فقط قطاع غزة ولكن أيضًا عدة مناطق داخل لبنان، بما في ذلك الغارات الجوية على العاصمة بيروت، وبدأت غزوًا بريًا في المنطقة الجنوبية.
في حين مع استمرار العنف بلا هوادة، تظل حالة المدنيين المحاصرين في النزاع متدهورة بشكل متزايد, إن الأبعاد الإنسانية لهذه الأزمة المستمرة خطيرة، مما يثير مخاوف عاجلة بشأن سلامة ورفاهية السكان اللبنانيين الذين يتحملون عواقب التصعيد العسكري المتزايد.
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