حركة الحوثي في اليمن تعلن عزمها على الاستمرار في الحصار البحري ضد السفن الإسرائيلية

(MENAFN
) أعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد الموافق 3نوفمبر, عزمها على الاستمرار في الحصار البحري ضد السفن الإسرائيلية، مشيرة إلى "معلومات استخباراتية" تفيد بأن الشركات الإسرائيلية تحاول بيع أصولها لتجنب الهجمات, وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، خلال خطاب تلفزيوني، أن الحركة ستتجاهل أي تغييرات في ملكية أو أعلام السفن الإسرائيلية.
كما وجه سريع تحذيراً صارماً لجميع الأطراف بشأن أي تعاملات مع هذه الشركات البحرية، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال ستتسبب في فرض عقوبات، مما سيحظر فعلياً على هذه السفن عبور المناطق التشغيلية المحددة من قبل القوات المسلحة اليمنية في بيانات سابقة, وأكد أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن العديد من الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها وتحويل ملكية السفن التجارية والعمليات البحرية إلى كيانات أخرى أو تسجيلها تحت أسماء أطراف ثالثة, وتعتبر هذه الخطوة محاولة للتهرب من التدابير العقابية التي فرضتها الحوثيون على هذه السفن والشركات, وأكد سريع أن الحركة لن تعترف بأي تغييرات في ملكية أو أعلام السفن المرتبطة بالمصالح البحرية الإسرائيلية.
كذلك تندرج أفعال الحوثيين ضمن إطار تضامنهم مع غزة، التي يصفونها بأنها تواجه حملة إبادة مدعومة من الولايات المتحدة, ومنذ 7 أكتوبر 2023، أفيد بأن أكثر من 145,000 فلسطيني قد قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع المستمر, كرد فعل، استهدف الحوثيون السفن التجارية الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، من خلال تنفيذ هذه الهجمات في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي, كما نفذوا ضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات موجهة نحو تل أبيب, ومع استمرار تطور هذا الوضع، يؤكد التزام الحوثيين الثابت بحصارهم البحري وأعمالهم العسكرية ضد المصالح الإسرائيلية على تصاعد التوترات في المنطقة, كما يسلط الضوء على تعقيدات الأمن البحري في إطار أوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يشير إلى مواجهة كبيرة ومستمرة في المياه المحيطة بالشرق الأوسط.
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