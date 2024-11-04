عدة بلدات في الضفة الغربية تشهد سلسلة من الغارات المنسقة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
) في صباح يوم الاثنين الموافق 4نوفمبر، شهدت عدة بلدات في الضفة الغربية سلسلة من الغارات المنسقة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما زاد من حدة التوترات والاضطرابات بين السكان المحليين, كانت العملية الأولى في بلدة بيت أمر، الواقعة شمال الخليل، حيث اجتاحت المركبات العسكرية المنطقة, وأفادت تقارير من مصادر محلية بأن القوات قامت بعمليات بحث مكثفة في عدة منازل، مما أثر على الحياة اليومية وتسبب في أضرار للممتلكات الشخصية, وخلال هذه الحملة، تم اعتقال شابين من عائلتي أبو مريم والعلامي ونقلهما إلى مركز احتجاز.
كما استهدفت القوات الإسرائيلية بشكل خاص أحياء مثل العسيدة مثل مثلث زعير، حيث نفذت عمليات بحث وصفها العديد من السكان بأنها غازية وغير محترمة, ووصفت الشهادات أجواء من الفوضى بينما كانت القوات العسكرية تتنقل في الشوارع، مما زاد من شعور الخوف وعدم اليقين لدى المجتمع, في الوقت نفسه، حدثت عملية أخرى في بلدة عزون، الواقعة شرق قلقيلية، حيث كان هناك وجود عسكري كثيف, تضمنت هذه العملية البحث في المنازل والمحلات على الطريق المؤدي إلى كفر ثلث، مما زاد من تصعيد التوترات في المنطقة, وأشارت التقارير المحلية إلى أن هذه العمليات أجريت بطريقة استفزازية، مما أسفر عن أضرار للممتلكات وزيادة القلق بين السكان.
وفي تصعيد ذي صلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كفر ثلث والقرية المجاورة سنيريا، حيث تم استخدام القنابل الصوتية لإرهاب السكان, تسبب هذا الاستخدام للمتفجرات الصاخبة في حالة من الذعر الكبير، خاصة بين الأطفال، حيث تردد صدى الأصوات في الشوارع, وتميزت هذه العمليات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة، مما يبرز الاستراتيجية المستمرة للتصعيد العسكري التي تعتمدها القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية, وقد أثارت الغارات المستمرة والمواجهات قلقًا كبيرًا بشأن تأثيرها على المجتمعات المحلية، حيث يُترك السكان للتعامل مع تهديدات العنف وعدم الاستقرار في حياتهم اليومية, لا تزال الوضعية هشة، مع استمرار القوات الإسرائيلية في عملياتها وزيادة حدة الأجواء المتوترة في الأراضي المحتلة.
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