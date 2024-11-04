ترامب يثير جدلاً واسعاً خلال تجمعه الأخير بتعليقاته حول الإعلام وولايته الرئاسية

(MENAFN
) أثار المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب
جدلاً واسعاً خلال تجمعه الأخير بتعليقاته حول الإعلام وولايته الرئاسية, وخلال حديثه من خلف زجاج مضاد للرصاص، أظهر ترامب عدم اكتراث مقلق بشأن العنف المحتمل ضد الصحفيين، حيث اقترح أنه للوصول إليه، يجب على المهاجم "إطلاق النار على وسائل الإعلام الكاذبة" أولاً, أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية، حيث اعتبرها الكثيرون تشجيعًا مقلقًا للعنف ضد الصحافة.
كذلك جاءت تعليقات ترامب خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا، حيث عبّر عن ندمه لتركه البيت الأبيض في عام 2020, وأكد أنه "ما كان ينبغي أن يغادر" بعد خسارته الانتخابات، مما يدل على رفضه القوي لقبول إمكانية الهزيمة في الانتخابات المقبلة, كانت تصريحاته مليئة بمشاعر الحنين إلى رئاسته ونبرة عدائية تجاه الحزب الديمقراطي، الذي وصفه بأنه "شيطاني", بالإضافة إلى ذلك، رفض ترامب استطلاعًا حديثًا أظهر تراجعًا في شعبيته في ولاية أيوا، وهي الولاية التي حقق فيها انتصارات كبيرة سابقًا, واعتبر ترامب الاستطلاع كذبة، مدعيًا أنه لا يعكس مشاعر مؤيديه بدقة.
وفي أعقاب الضجة المحيطة بتصريحاته، حاولت حملة ترامب توضيح ملاحظاته بشأن سلامة الإعلام, وأكد المتحدث باسم الحملة، ستيفن تشيونغ، أن تصريحات ترامب بشأن الزجاج المضاد للرصاص لم تكن تهدف إلى الإيحاء بضرر للصحفيين، بل كانت تعكس التهديدات التي يواجهها ترامب، والتي يعزوها إلى "خطاب خطير من الديمقراطيين", وأشار مصادر داخل حملة ترامب إلى أن تصريحاته حول الإعلام كانت عفوية وتعكس ميله للتحدث بشكل غير مدروس, تسلط هذه الحادثة الضوء على الطبيعة غير المتوقعة لحملة ترامب وهو يتنقل عبر بيئة سياسية مشحونة قبل انتخابات 2024, ومع استمرار جهوده في تحفيز مؤيديه، تظل تصريحاته وأفعاله نقطة جدل، مما يعكس الانقسامات العميقة التي تميز المشهد السياسي الأمريكي الحالي.
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