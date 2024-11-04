رئيس مجلس السيادة في السودان يجري تعديلًا وزاريًا كبيرًا أسفر عن إقالة عدد من الوزراء البارزين

(MENAFN
) في تطور حيوي مساء الأحد الموافق 3نوفمبر، أجرى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، تعديلًا وزاريًا كبيرًا أسفر عن إقالة عدد من الوزراء البارزين, تؤكد هذه الخطوة الأخيرة على الاضطراب السياسي المستمر في البلاد، حيث شملت الإطاحة بوزير الخارجية حسين عوض علي محمد، بالإضافة إلى وزير
الإعلام غراهام عبد القادر ووزير الأوقاف أسامة أحمد, وأصدر مجلس السيادة بيانًا يؤكد أن قرار البرهان كان استنادًا إلى توصيات من المجلس الانتقالي للوزراء, ومن التغييرات الملحوظة، تم تعيين علي يوسف الشريف كوزير جديد للخارجية، ليحل محل حسين عوض، الذي تولى منصبه منذ أبريل 2023 بعد مغادرة سلفه علي الصادق.
كما شملت التعديلات تعيين خالد علي كوزير جديد للثقافة والإعلام، في حين تولى عمر باخت منصب وزير الأوقاف، خلفًا لأسامة حسن محمد أحمد, تحدث هذه التغييرات في وقت مضطرب للسودان، الذي يشهد صراعًا منذ منتصف أبريل 2023, نشبت الاشتباكات بين الجيش السوداني، تحت قيادة البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي, وكانت تأثيرات هذا الصراع المستمر كارثية، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 20,000 شخص قد لقوا حتفهم، وتم تشريد أكثر من 11 مليون شخص, ومع تصاعد الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات من الهيئات الدولية والحكومات لإنهاء العنف, أدى القتال إلى نقص حاد في الغذاء، مما يضع الملايين على حافة المجاعة, في الوقت الحالي، تؤثر الاشتباكات على 13 من ولايات السودان الـ 18، مما يزيد من تعقيد الوضع الحرج لعدد لا يحصى من المواطنين.
ولم تكن الحاجة إلى السلام والاستقرار في السودان أكثر إلحاحًا من الآن, بينما تواجه البلاد تحديات غير مسبوقة، قد تشير التغييرات الوزارية الأخيرة إلى رد فعل تجاه الأزمة المتصاعدة، ولكن الطريق نحو الحل لا يزال مليئًا بالصعوبات.
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