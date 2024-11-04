منثم تطلق "أهداف منثم!" – أول حل ادخاري لتحقيق الأهداف في مصر لتعزيز الرفاهية المالية للجميع

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- Jupiter Commz)
القاهرة، مصر – الأحد 3 نوفمبر – أعلنت منثم، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن إطلاق "أهداف منثم!"، أول منتج
ادخاري رقمي من نوعه مصمم لتغيير طرق تخطيط الأفراد للادخار، ولتحقيق تطلعاتهم المالية. أهداف منثم أكثر من مجرد أداة ادخار، فهي تمكن المستخدمين من تحديد وتتبع وتحقيق أهدافهم المالية بشكل منظم ومنهجي، مما يوفر نهجاً فريداً وشخصياً لتعزيز الرفاهية المالية لعملائها.
وفي ظل الاحتياجات المالية المتغيرة والسريعة، تلبي أهداف منثم الطلب لحلول مالية يسهل الوصول إليها وتناسب الجميع، بغض النظر عن مستوى الدخل أو الوعي المالي. وهذا المنتج المبتكر يبسط رحلة الادخار، مما يساعد المستخدمين على وضع أهداف واضحة والالتزام بها من خلال تجربة سهلة الاستخدام وبسيطة.
وفي هذا السياق، قال هيمانشو شيرمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنثم: "نؤمن بأن الرفاهية المالية يجب أن تكون في متناول الجميع. لدينا جميعاً أحلام، لكن في بعض الأحيان تتداخل الحياة وتؤجل تحقيقها. ويعرف الكثير منا أن التخطيط الجيد والانضباط هما مفتاح الرفاهية المالية، لكن الخطوة الأولى قد تكون الأصعب". وأضاف، "مع أهداف منثم، نحن نوفر حلولاً ادخارية تساهم في تحسين المشهد المالي بمصر؛ حيث تم تصميم أهداف منثم لتمكن الأفراد من السيطرة على حياتهم المالية بوضوح وسهولة، وتعزيز رفاهيتهم المالية، ووضعهم على الطريق لتحقيق طموحاتهم وجعلها ممكنة."
ومن جانبه أكد إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في منثم: "مهمة منثم هي تمكين الحرية المالية للجميع. ونحن متحمسون لتقديم أهداف منثم، مما ييسهّل للجميع في مصر تولي مسؤولية مستقبلهم المالي. وهذه المنصة تمكّن المستخدمين من الادخار بذكاء." ووصفاً للمنتج، أشار: "سواء كنت تريد تخصيص مبلغ معين لغرض محدد (التعليم، أو الزفاف، أو طوارئ)، أو الادخار بشكل منتظم وبانضباط لتحقيق هدفك (السفر، أو سيارة جديدة، أو منزل مستقبلي)، فإن أهداف منثم ستكون معك في كل خطوة."
توفر أهداف منثم للمستخدمين الميزات التالية:
- تحديد أهداف مالية شخصية: حدد أهداف ادخار فريدة.. سواء كانت مرة واحدة أو متكررة.
- إتمام الادخار: أنشئ أهدافاً متكررة.. مما يسمح للمستخدمين بالسعي نحو تحقيق إنجازاتهم المالية دون الحاجة إلى المتابعة المستمرة.
- الالتزام والبقاء على المسار الصحيح: من خلال الإشعارات والتحديثات والأدوات المفيدة المدمجة، يبقى المستخدمون مطلعين على رحلتهم المالية.
- تحقيق الرفاهية المالي: تتمحور أهداف منثم - حول التمكين المالي، مما يمنح المستخدمين السيطرة على مواردهم المالية ومستقبلهم."
- اجعلها ممكنة" مع أهداف منثم! – الابتكار الجديد من منثم ليس فقط حول الادخار، بل يهدف إلى تمكين عملائها من تحويل الطموحات إلى حقائق من خلال الانضباط المالي والدعم الخبير.
جدير بالذكر أن منثم هي شركة تكنولوجية مالية رائده تهدف إلى تطوير حلول مالية مبتكرة تمكّن عملائها من تحقيق الرفاهية المالية. ومن خلال دمج التكنولوجيا مع التصميم الموجه للمستخدم، تقدم منثم أدوات تساعد الناس على الادخار والاستثمار وبناء مستقبل آمن.
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