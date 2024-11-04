لا كمٌ ولا كيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ولذا‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تتأثر‭ ‬المباريات‭ ‬فنيّا‭ ‬وجماهيريُا؛‭ ‬لأن‭ ‬جماهير‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ذوّاقة‭ ‬لفن‭ ‬اللعبة،‭ ‬ولذا‭ ‬لا‭ ‬عجب‭ ‬إذا‭ ‬قلت‭ ‬إن‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دورينا‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وجماهيرية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الأولين؛‭ ‬وعلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬برئاسة‭ ‬الأخ‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬معايير‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الأقوياء‭ ‬نخبويّا‭ ‬ونادويّا‭.‬





} ‭ ‬فلا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنظم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬لأجل‭ ‬التنظيم‭ ‬فقط؛‭ ‬وملء‭ ‬الروزنامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭ ‬أو‭ ‬غيرها؛‭ ‬ولكن‭ ‬يُفترض‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كمًّا‭ ‬وكيفًا‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بطولاته‭ ‬الكبرى،‭ ‬ولو‭ ‬تطلّب‭ ‬الأمر‭ ‬منح‭ ‬امتيازات‭ ‬تُغري‭ ‬المنتخبات‭ ‬القوية‭ ‬لتُشارك‭ ‬فيها‭ ‬لتساعد‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬فنيّا‭ ‬وجماهيريّا‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬بأن‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بقرارات‭ ‬قوية‭ ‬لناحية‭ ‬الارتقاء‭ ‬ببطولاته‭ ‬فنيًّا‭ ‬وتجعل‭ ‬جماهير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬يحتضنها‭ ‬توّاقا‭ ‬للحضور‭ ‬والمشاهدة؛‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جمهور‭ ‬حتمًا‭ ‬ستفتقد‭ ‬للحماسة‭ ‬والإثارة،‭ ‬وتكون‭ ‬مجرد‭ ‬تحصيل‭ ‬حاصل؛‭ ‬فتشغيل‭ ‬البطولات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسبقها‭ ‬دراسات‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬إفادة‭ ‬اتحاد‭ ‬العرب‭ ‬تطويرها‭.‬





} ‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬حاليّا‭ ‬تأمل‭ ‬وجود‭ ‬الأقوياء؛‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬دونهم‭ ‬لن‭ ‬تتطور‭ ‬فنيّا؛‭ ‬وإلا‭ ‬ستظل‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة،‭ ‬فالنجوم‭ ‬العرب‭ ‬لم‭ ‬تتكوّن‭ ‬نجوميتهم‭ ‬إلّا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولات‭ ‬عربية‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها؛‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬مغريات‭ ‬مشاركة‭ (‬الأقوياء‭) ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مكافأة‭ ‬الأبطال‭ ‬تغري‭ ‬اتحاداتهم‭ ‬على‭ ‬المُشاركة،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬العبء‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬دولة‭ (‬المقر‭).‬





} ‭ ‬يبقى‭ ‬هُنا‭ ‬أن‭ ‬أحيي‭ ‬لفتة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ملتقى‭ (‬صناعة‭ ‬الُمحتوى‭) ‬بقيادة‭ ‬مهند‭ ‬النعيمي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬وحيث‭ ‬يُشارك‭ ‬فيه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬العرب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الدولي‭ ‬للإعلام‭ ‬الرياضي؛‭ ‬وهذا‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬عبر‭ ‬البطولة،‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬إبعاد‭ ‬الجُمود‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬العربية‭ ‬وتنويع‭ ‬فوائدها‭ ‬للمهتمين‭.‬