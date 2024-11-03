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ولي العهد البحريني يؤكد أهمية الفعاليات التي تعزز الشراكات الاستراتيجية الخليجية

11/3/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 11 (كونا) -- أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد اليوم الأحد أهمية الفعاليات التي تعزز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم على صعيد التنمية الاقتصادية والاستثمار والتي تتوافق مع الرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري ووزير الشؤون المالية الإماراتي محمد الحسيني ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وعدد من كبار المشاركين في النسخة الثانية من منتدى (بوابة الخليج 2024) الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعايته وبتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية.
وأشار الأمير سلمان إلى أهمية منتدى (بوابة الخليج 2024) باعتباره إحدى المنصات الحيوية لاستكشاف فرص الاستثمار في البحرين ومنطقة الخليج التي تشهد تطورا غير مسبوق وتعد واحدة من قصص النجاح في مجال التعاون الدولي متمنيا للمشاركين في المنتدى التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة التي تدعم استدامة التنمية في المنطقة.
وأكد حرص المملكة على تحقيق المحددات التنموية وتشجيع الإبداع والابتكار بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة لافتا إلى اهتمام البحرين بتنويع قاعدة اقتصادها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول التي تشاركها الأهداف والتطلعات التنموية انطلاقا من أن التعاون الدولي يعد المسار الأمثل لتحقيق النجاحات المشتركة والتعامل الفعال مع التحديات.
واضاف أن البحرين تواصل السعي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذجها التنموي الذي يستند على الكوادر الوطنية وطاقاتهم الإبداعية في تحقيق التميز والإنجاز مشيرا إلى أن المملكة بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مستمرة في نهجها الطموح نحو تعزيز موقعها الريادي كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.
ولفت الى التزام البحرين ببذل المزيد من الجهود لضمان استدامة مسارات التنمية الاقتصادية بما يسهم في خلق الفرص الواعدة وتعزيز تنافسية البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.
من جهتهم عبر المشاركون في منتدى (بوابة الخليج 2024) عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على رعايته للمنتدى مؤكدين أن اهتمام البحرين بدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عزز من مكانتها كبوابة للاستثمار في المنطقة.
وعلى هامش المنتدى قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحريني إنه تم اصدار أكثر من 10 آلاف إقامة ذهبية لمستفيدين من 99 دولة بهدف تطوير أنظمة الإقامة في البحرين وتعزيز مسارات النمو في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات.
وأضاف أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في البحرين لأكثر من خمس سنوات متواصلة ويبلغ متوسط راتبهم الشهري 2000 دينار بحريني (نحو 5319 دولار) أو أكثر خلال تلك الفترة ويمكن للفئات الحصول على الإقامة الذهبية بشكل فوري وفقا للمعايير الخاصة بكل فئة.
وقد شملت الفئات المستفيدة نخبة من ملاك العقارات والمواهب بمن فيهم فنانون ورياضيون إضافة إلى الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة وأسرهم بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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