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(أوبك+) تمدد تعديلات الإنتاج الطوعية حتى نهاية ديسمبر المقبل

11/3/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 3 - 11 (كونا) -- اتفقت ثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك+) اليوم الأحد على تمديد التعديلات في الإنتاج الطوعي التي أجريت في نوفمبر 2023 حتى نهاية ديسمبر.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لـ(أوبك+) ان كلا من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون بين دول التحالف بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها ال53 الذي عقد في 3 أبريل 2024 والتعويض الكامل بحلول سبتمبر 2025 عن الكميات الزائدة عن الإنتاج منذ يناير 2024 وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة (أوبك).
كما أشارت الدول الثماني إلى الإعلان الأخير الذي أصدرته العراق والبيان المشترك الذي أصدرته روسيا وكازاخستان حيث أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاق بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج وجداول التعويض الخاصة بهما عن الكميات الزائدة عن الإنتاج منذ يناير 2024.
وكانت دول تحالف (أوبك+) قد خططت للبدء في الإلغاء التدريجي لخفظ الإنتاج الطوعي اعتبارا من أكتوبر الماضي مددته حتى نهاية العام الجاري. (النهاية)

ع م ق / ف ا س



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