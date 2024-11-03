العراق.. هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات تضرب محافظة نينوى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اربيل - 3 - 11 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الأحد أنها سجلت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر بمحافظة (نينوى) ومركزها مدينة (الموصل).
وذكرت الهيئة في بيان أن الهزة حدثت على بعد 40 كم شمال شرق مدينة (الموصل) وبلغت قوتها 2ر4 درجات وفق المراصد الزلزالية التابعة لها لافتة إلى أن سكان المنطقة شعروا بها دون وقوع خسائر.
وقبل أسبوع حدثت هزة ارضية بمحافظة (دهوك) الشمالية القريبة من الحدود التركية دون خسائر.
وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد رصدت هزة أرضية قبل اسبوع بمحافظة (دهوك) الشمالية القريبة من الحدود التركية بالاضافة الى 20 هزة أرضية داخل العراق خلال اكتوبر الماضي. (النهاية)
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