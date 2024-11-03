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العراق.. هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات تضرب محافظة نينوى

11/3/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 11 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الأحد أنها سجلت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر بمحافظة (نينوى) ومركزها مدينة (الموصل).
وذكرت الهيئة في بيان أن الهزة حدثت على بعد 40 كم شمال شرق مدينة (الموصل) وبلغت قوتها 2ر4 درجات وفق المراصد الزلزالية التابعة لها لافتة إلى أن سكان المنطقة شعروا بها دون وقوع خسائر.
وقبل أسبوع حدثت هزة ارضية بمحافظة (دهوك) الشمالية القريبة من الحدود التركية دون خسائر.
وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد رصدت هزة أرضية قبل اسبوع بمحافظة (دهوك) الشمالية القريبة من الحدود التركية بالاضافة الى 20 هزة أرضية داخل العراق خلال اكتوبر الماضي. (النهاية)

ص ب ر / ف ا س




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