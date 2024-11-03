وزير تركي: حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية بلغ 30 بالمئة من تجارتها الخارجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 3 - 11 (كونا) -- أعلن وزير
التجارة التركي عمر بولاط اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية بلغ 30 بالمئة من تجارتها الخارجية بعد أن سجل 10 في المئة عام 2002.
وأشاد بولاط في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي - السعودي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في إسطنبول بالارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات خصوصا الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع.
وتوقع ان تسجل بلاده العام الجاري رقما قياسيا في حجم التجارة المتبادلة مع السعودية ليتجاوز 8 مليارات دولار مؤكدا أن هدف البلدين يتمثل في تجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وأوضح أن المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم بنجاح 420 مشروعا بقيمة 30 مليار دولار في السعودية.
وأشار بولاط إلى وجود 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حاليا حيث بلغت قيمة استثماراتهم ملياري دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. (النهاية)
ط أ / ر س
MENAFN03112024000071011013ID1108846781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.