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وزير تركي: حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية بلغ 30 بالمئة من تجارتها الخارجية

11/3/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 3 - 11 (كونا) -- أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الأحد أن حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية بلغ 30 بالمئة من تجارتها الخارجية بعد أن سجل 10 في المئة عام 2002.
وأشاد بولاط في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي - السعودي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في إسطنبول بالارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات خصوصا الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع.
وتوقع ان تسجل بلاده العام الجاري رقما قياسيا في حجم التجارة المتبادلة مع السعودية ليتجاوز 8 مليارات دولار مؤكدا أن هدف البلدين يتمثل في تجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وأوضح أن المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم بنجاح 420 مشروعا بقيمة 30 مليار دولار في السعودية.
وأشار بولاط إلى وجود 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حاليا حيث بلغت قيمة استثماراتهم ملياري دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. (النهاية)

ط أ / ر س



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