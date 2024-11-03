لبنان: 2986 قتيلا و13402 جريح حصيلة هجمات جيش الاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 3 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن 18 شخصا قتلوا وأصيب 83 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 2986 قتيلا و13402 جريح.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (جبشيت والخيام وتفاحتا ورومين وعزة وكونين وجويا والحلوسية والبازورية وانصار ودير قانون النهر وحاروف وشقرا) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن طيران
الاحتلال استهدف بغارات متتالية بلدات (مشغرة وقليا وسحمر) في منطقة البقاع.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا في نزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
MENAFN03112024000071011013ID1108846780
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