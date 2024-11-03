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لبنان: 2986 قتيلا و13402 جريح حصيلة هجمات جيش الاحتلال

11/3/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 3 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن 18 شخصا قتلوا وأصيب 83 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 2986 قتيلا و13402 جريح.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (جبشيت والخيام وتفاحتا ورومين وعزة وكونين وجويا والحلوسية والبازورية وانصار ودير قانون النهر وحاروف وشقرا) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال استهدف بغارات متتالية بلدات (مشغرة وقليا وسحمر) في منطقة البقاع.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا في نزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




MENAFN03112024000071011013ID1108846780

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