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انطلاق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة

11/3/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 11 (كونا) -- انطلق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة اليوم الاحد تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها" بمشاركة عدد من النجوم وصناع الأفلام والنقاد والمهتمين بالمجال من الخليج والوطن العربي.
واكد وزير الاعلام البحريني رمزان النعيمي في كلمة له خلال حفل الافتتاح أن مملكة البحرين منارة إشعاع حضاري ووجهة متميزة لاحتضان مختلف الفعاليات الثقافية لافتا الى انها استطاعت أن تثبت ريادتها على صعيد المشهد الثقافي والإبداعي.
ورحب بالحضور المميز في هذا الحدث الثقافي الذي يتزامن هذا العام مع اختيار المنامة "عاصمة للإعلام العربي 2024" مؤكدا أن تواصل تألق المهرجان في نسخته الرابعة له دلالة على نجاحه في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة وتأكيد دورها الريادي كحاضنة للثقافة والفنون في المنطقة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين شهدت منذ سبعينيات القرن الماضي نشاطا سينمائيا أثمر عن انطلاق التجارب الأولى لصناعة الأفلام بامكانيات بسيطة ولكن بشغف كبير لهذا الفن.
وأضاف النعيمي أن هذه المسيرة العريقة جسدت مكانة البحرين الريادية في مجال السينما حيث شكلت الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة قاعدة صلبة وإرثا ثريا يستلهم منه جيل اليوم من المبدعين والفنانين رؤاهم وأفكارهم لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعكس تنوع التجارب الإبداعية.
ونوه بشعار المهرجان لهذا العام الذي يحتفي بالمرأة في مجال السينما ليسلط الضوء على الإبداعات المتميزة للمرأة في عالم السينما ويفتح آفاقا جديدة أمام المبدعات في هذا المجال الحيوي للمساهمة في تقديم معالجات سينمائية عميقة تعكس قضايا المجتمع وتطلعاته مع المحافظة على هويته الثقافية وقيمه الراسخة.
وكرم الوزير النعيمي خلال الحفل عددا من الفنانين احتفاء بعطاءاتهم المتميزة عبر مسيرتهم الفنية والسينمائية الحافلة وهم الفنان الكويتي محمد المنصور لمشاركته في بطولة أول فيلم خليجي (بس يا بحر) والذي تم انتاجه عام 1972 بالإضافة إلى مشاركته في عدد من الأفلام السينمائية العربية والخليجية.
كما تم تكريم الفنانة البحرينية مريم زيمان نظير مسيرتها الفنية الثرية ودعمها للسينما البحرينية حيث شاركت في بطولة أول فيلم بحريني روائي (الحاجز) في العام 1990 بالاضافة الى تكريم الفنانة البحرينية المتألقة فاطمة عبد الرحيم لحضورها المتميز في عدد من الأفلام البحرينيةالروائية الطويلة والأفلام القصيرة.
وتخلل الحفل عرض فيلم بحريني قصير بعنوان (Convoluted) للمخرج محمد فريد من إنتاج شركة (بلو ستيل فيلمز) وهو فيلم تم انتاجه بالكامل من قبل كوادر وطنية سواء من طاقم التمثيل أو الإنتاج.
وتنافس في النسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي 89 فيلما عربيا قصيرا تم توزيعهم على خمس فئات تتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية القصيرة وأفلام الطلبة وأفلام التحريك والأفلام البحرينية.
كما ينظم المهرجان على مدار خمسة أيام ثماني ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تصب في سياق شعار المهرجان بتمكين المرأة العربية في المجال السينمائي ودعم ابداعاتها. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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