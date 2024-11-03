انطلاق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 3 - 11 (كونا) -- انطلق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة اليوم الاحد تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها" بمشاركة عدد من النجوم وصناع الأفلام والنقاد والمهتمين بالمجال من الخليج والوطن العربي.
واكد وزير
الاعلام البحريني رمزان النعيمي في كلمة له خلال حفل الافتتاح أن مملكة البحرين منارة إشعاع حضاري ووجهة متميزة لاحتضان مختلف الفعاليات الثقافية لافتا الى انها استطاعت أن تثبت ريادتها على صعيد المشهد الثقافي والإبداعي.
ورحب بالحضور المميز في هذا الحدث الثقافي الذي يتزامن هذا العام مع اختيار المنامة "عاصمة للإعلام العربي 2024" مؤكدا أن تواصل تألق المهرجان في نسخته الرابعة له دلالة على نجاحه في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة وتأكيد دورها الريادي كحاضنة للثقافة والفنون في المنطقة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين شهدت منذ سبعينيات القرن الماضي نشاطا سينمائيا أثمر عن انطلاق التجارب الأولى لصناعة الأفلام بامكانيات بسيطة ولكن بشغف كبير لهذا الفن.
وأضاف النعيمي أن هذه المسيرة العريقة جسدت مكانة البحرين الريادية في مجال السينما حيث شكلت الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة قاعدة صلبة وإرثا ثريا يستلهم منه جيل اليوم من المبدعين والفنانين رؤاهم وأفكارهم لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعكس تنوع التجارب الإبداعية.
ونوه بشعار المهرجان لهذا العام الذي يحتفي بالمرأة في مجال السينما ليسلط الضوء على الإبداعات المتميزة للمرأة في عالم السينما ويفتح آفاقا جديدة أمام المبدعات في هذا المجال الحيوي للمساهمة في تقديم معالجات سينمائية عميقة تعكس قضايا المجتمع وتطلعاته مع المحافظة على هويته الثقافية وقيمه الراسخة.
وكرم الوزير النعيمي خلال الحفل عددا من الفنانين احتفاء بعطاءاتهم المتميزة عبر مسيرتهم الفنية والسينمائية الحافلة وهم الفنان الكويتي محمد المنصور لمشاركته في بطولة أول فيلم خليجي (بس يا بحر) والذي تم انتاجه عام 1972 بالإضافة إلى مشاركته في عدد من الأفلام السينمائية العربية والخليجية.
كما تم تكريم الفنانة البحرينية مريم زيمان نظير مسيرتها الفنية الثرية ودعمها للسينما البحرينية حيث شاركت في بطولة أول فيلم بحريني روائي (الحاجز) في العام 1990 بالاضافة الى تكريم الفنانة البحرينية المتألقة فاطمة عبد الرحيم لحضورها المتميز في عدد من الأفلام البحرينيةالروائية الطويلة والأفلام القصيرة.
وتخلل الحفل عرض فيلم بحريني قصير بعنوان (Convoluted) للمخرج محمد فريد من إنتاج شركة (بلو ستيل فيلمز) وهو فيلم تم انتاجه بالكامل من قبل كوادر وطنية سواء من طاقم التمثيل أو الإنتاج.
وتنافس في النسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي 89 فيلما عربيا قصيرا تم توزيعهم على خمس فئات تتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية القصيرة وأفلام الطلبة وأفلام التحريك والأفلام البحرينية.
كما ينظم المهرجان على مدار خمسة أيام ثماني ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تصب في سياق شعار المهرجان بتمكين المرأة العربية في المجال السينمائي ودعم ابداعاتها. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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