(مارسيليا) يهزم (نانت) بهدفين لهدف ويرتقي لوصافة الدوري الفرنسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 3 - 11 (كونا) -- هزم فريق (مارسيليا) مضيفه (نانت) بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد (لا البجوار) اليوم الاحد ضمن الجولة ال10 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (مارسيليا) بهدفه الاول من خلال لاعب
الهجوم الفرنسي نيال موباي في اسفل وسط المرمي بمساعدة جوناثان رو في الدقيقة ال24 من عمر المباراه.
واستطاع فريق (نانت) ان يسجل هدف التعادل من خلال اللاعب تينو كاديويري بمساعدة ماركوس كوكو في اسفل يمين المرمى في الدقيقة ال39.
وفي الشوط الثاني استطاع فريق (مارسيليا) ان يعزز موقفه بهدف ثان من خلال لاعب الهجوم الانجليزي ماسون جرينوود في الدقيقة ال61.
وبهذه النتيجة يرتقي (مارسيليا) الى وصافة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 20 نقطة بينما يقع فريق (نانت) في المركز ال14 عشر برصيد 10 نقاط. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN03112024000071011013ID1108846778
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