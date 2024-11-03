مدرب المنتخب الوطني للبولينغ يؤكد حرص الكويت على دعم الشباب في كافة المجالات الرياضية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 3 - 11 (كونا) -- أكد مدرب منتخب
الكويتي الوطني للبولينغ إياد العميري اليوم الأحد أن دولة الكويت حريصة على دعم الشباب في كافة المجالات الرياضية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العميري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال منافسات البطولة العربية للبولينغ في نسختها ال11 للرجال والسابعة للسيدات والتي تقام في القاهرة.
وقال العميري "نعمل كجهاز فني واتحاد كويتي على خطة لتكوين جيل جديد في السنوات الخمس المقبلة للحفاظ مكانة الكويت في لعبة البولينغ والاستمرار بحصد الميداليات".
واكد ان استعدادات الفريق للبطولة تمت على أكمل وجه "ولكن المنافسات على اشدها بالنسبة لجميع الفرق" معتبرا ان الفوز حق مشروع للجميع".
ولفت العميري الى ان اعمار الفريق الكويتي للبولينغ تتراوح ما بين ال11 عاما و21 عاما وذلك لنقل الخبرات بين اللاعبين وتكوين فريق قوي لحصد الجوائز في المسابقات عربيا ودوليا.
واضاف ان البطولة سيتم خلالها اختيار افضل 16 لاعبا من الرجال وافضل 14 لاعبة من السيدات من الدول العشر المشاركة.
واكد العميري اهمية المشاركة في بطولة البولينغ العربية لصقل المهارات واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك مع الفرق العربية الاخرى مشيرا الى ان المنافسة في هذه البطولة هي الحصول على المراكز المتقدمة وحصد الميداليات.
ومن جانب اخر لعب فريق الرجال في نظام المنافسات الفردي حيث حصل اللاعب عبدالرزاق محمد على المركز الخامس واللاعب محمد عبدالله على السابع وعادل علي الثامن واصيل الرومي في (12) وابراهيم الجادي (24) وعلي حيدر (29).
وتقام البطولة بنظام مسابقات الفردي والزوجي والثلاثي والفرق سيدات ورجال بمشاركة فرق من 10 دول عربية هي الكويت ومصر والاردن ولبنان وقطر والسعودية والامارات والبحرين وعمان والعراق.
وينظم البطولة التي تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري الاتحاد العربي للبولينغ بالتعاون مع الاتحاد المصري للبولينغ وذلك بالمركز الدولي للبولينغ بمدينة نصر.(النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN03112024000071011013ID1108846777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.