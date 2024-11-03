ماراثون نيويورك 2024.. منافسات قوية وإنجازات رائعة بمشاركة أكثر من 50 ألف عداء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 3 - 11 (كونا) -- انطلق ماراثون مدينة نيويورك 2024 اليوم الأحد بمشاركة أكثر من 50 ألف عداء من شتى أنحاء العالم حيث يعد هذا الحدث أحد أبرز الفعاليات في العالم التي تساهم في تعزيز الروح الرياضية والمنافسة الصحية بين المشاركين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العداء الهولندي عبدي ناجيي تمكن من الفوز في سباق الرجال بزمن قدره
39:07:2 بعد منافسة شرسة مع الكيني إيفانز تشيبيت الذي حل في المركز الثاني بينما جاء الكيني ألبرت كورير ثالثا.
وأشارت إلى أن الكينية شيلا تشيبكيروي حازت على المركز الأول في سباق السيدات بزمن 35:24:2 تلتها مواطنتها هيلين أوبيري في المركز الثاني وجاءت فيفيان تشيروييت في المركز الثالث.
أما في فئة الكراسي المتحركة فقد فاز فيها الأمريكي دانيال رومانشوك بالمركز الأول في سباق الرجال منهيا سلسلة فوز مارتسيل هوغ الذي حافظ على اللقب لثلاث سنوات متتالية كما خطفت الأمريكية سوزانا سكاروني لقب السباق في فئة السيدات.
وانطلق المشاركون - في ماراثون مدينة نيويورك لعام 2024 - الذين تنوعوا بين رياضيين محترفين وهواة في رحلة بطول 195.42 كيلومترا (2.26 ميل) عبر المناطق الخمسة للمدينة (ستاتن آيلاند وبروكلين وكوينز وبرونكس ومانهاتن).
وأسس ماراثون مدينة نيويورك في عام 1970 وهو واحد من أكبر وأشهر سباقات الماراثون في العالم ويقام سنويا في أول يوم أحد من شهر نوفمبر حيث يستقطب عشرات الآلاف من العدائين ومئات الآلاف من المشجعين على طول المسار.
ويتميز الحدث بكونه أكثر من مجرد سباق رياضي إذ يجمع بين الثقافات والجنسيات المتنوعة كما يجمع أيضا تبرعات لمؤسسات خيرية عديدة. (النهاية)
ع س ت / م م ج
MENAFN03112024000071011013ID1108846776
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