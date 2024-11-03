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ماراثون نيويورك 2024.. منافسات قوية وإنجازات رائعة بمشاركة أكثر من 50 ألف عداء

11/3/2024 11:29:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 11 (كونا) -- انطلق ماراثون مدينة نيويورك 2024 اليوم الأحد بمشاركة أكثر من 50 ألف عداء من شتى أنحاء العالم حيث يعد هذا الحدث أحد أبرز الفعاليات في العالم التي تساهم في تعزيز الروح الرياضية والمنافسة الصحية بين المشاركين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العداء الهولندي عبدي ناجيي تمكن من الفوز في سباق الرجال بزمن قدره
39:07:2 بعد منافسة شرسة مع الكيني إيفانز تشيبيت الذي حل في المركز الثاني بينما جاء الكيني ألبرت كورير ثالثا.
وأشارت إلى أن الكينية شيلا تشيبكيروي حازت على المركز الأول في سباق السيدات بزمن 35:24:2 تلتها مواطنتها هيلين أوبيري في المركز الثاني وجاءت فيفيان تشيروييت في المركز الثالث.
أما في فئة الكراسي المتحركة فقد فاز فيها الأمريكي دانيال رومانشوك بالمركز الأول في سباق الرجال منهيا سلسلة فوز مارتسيل هوغ الذي حافظ على اللقب لثلاث سنوات متتالية كما خطفت الأمريكية سوزانا سكاروني لقب السباق في فئة السيدات.
وانطلق المشاركون - في ماراثون مدينة نيويورك لعام 2024 - الذين تنوعوا بين رياضيين محترفين وهواة في رحلة بطول 195.42 كيلومترا (2.26 ميل) عبر المناطق الخمسة للمدينة (ستاتن آيلاند وبروكلين وكوينز وبرونكس ومانهاتن).
وأسس ماراثون مدينة نيويورك في عام 1970 وهو واحد من أكبر وأشهر سباقات الماراثون في العالم ويقام سنويا في أول يوم أحد من شهر نوفمبر حيث يستقطب عشرات الآلاف من العدائين ومئات الآلاف من المشجعين على طول المسار.
ويتميز الحدث بكونه أكثر من مجرد سباق رياضي إذ يجمع بين الثقافات والجنسيات المتنوعة كما يجمع أيضا تبرعات لمؤسسات خيرية عديدة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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