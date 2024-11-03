موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة.

الكويت - تم بقصر بيان عصر اليوم مراسم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة.

الدوحة - رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في مجال الأمن السيبراني.

فيينا - ثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك+) يتفقون على تمديد التعديلات في الإنتاج الطوعي التي أجريت في نوفمبر 2023 حتى نهاية ديسمبر المقبل.

القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يؤكد أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها باعتبارها "حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في قطاع غزة".

غزة - المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل يقول إن أكثر من 100 ألف فلسطيني محاصرون في مناطق شمال القطاع منهم 60 في المئة أطفال ونساء. (النهاية) م م ج