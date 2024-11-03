موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - بحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة.
الكويت - تم بقصر بيان عصر اليوم مراسم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة.
الدوحة - رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في مجال الأمن السيبراني.
فيينا - ثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك+) يتفقون على تمديد التعديلات في الإنتاج الطوعي التي أجريت في نوفمبر 2023 حتى نهاية ديسمبر المقبل.
القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يؤكد أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها باعتبارها "حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في قطاع غزة".
غزة - المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل يقول إن أكثر من 100 ألف فلسطيني محاصرون في مناطق شمال القطاع منهم 60 في المئة أطفال ونساء. (النهاية) م م ج
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