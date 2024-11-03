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((البحرين والكويت)) يتعاون مع ((بيجاسس للعقارات)) لتقديم تمويلات ميسرة لعملائه

11/3/2024 11:28:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بيجاسس‭ ‬للعقارات،‭ ‬لتقديم‭ ‬تمويلات‭ ‬عقارية‭ ‬ميسّرة‭ ‬لعملائه‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الشراء‭ ‬والتملك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بيجاسس‭ ‬للعقارات،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬مسيرة‭ ‬شراكاتنا‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬فإن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬حزمة‭ ‬عروضه‭ ‬للتمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬وتمكين‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬منازلهم‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عزيز‭ ‬ميثايوالا،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬بيجاسس‭ ‬للعقارات‭: ‬‮«‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬والعريقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬لدينا‭ ‬علاقة‭ ‬متميزة‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬حصرية‭ ‬وفريدة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭. ‬

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