((البحرين والكويت)) يتعاون مع ((بيجاسس للعقارات)) لتقديم تمويلات ميسرة لعملائه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقع بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع شركة بيجاسس للعقارات، لتقديم تمويلات عقارية ميسّرة لعملائه الراغبين في الشراء والتملك في جميع مشاريع الشركة. وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يسرنا التعاون مع شركة بيجاسس للعقارات، الشركة الرائدة على مستوى القطاع العقاري، بما يثري مسيرة شراكاتنا طويلة الأمد مع الشركات العقارية الرئيسية، ومن خلال هذه الاتفاقية فإن بنك البحرين والكويت يهدف إلى توسيع حزمة عروضه للتمويل العقاري، وتمكين عملائه الكرام من شراء منازلهم التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم».
من جانبه، قال عزيز ميثايوالا، المدير الإداري لشركة بيجاسس للعقارات: «فخورون للغاية بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، أحد البنوك الرائدة والعريقة في المملكة. لدينا علاقة متميزة مع البنك طوال السنوات الماضية، يتيح لنا هذا التعاون تقديم حلول تمويل حصرية وفريدة لعملائنا الكرام.
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