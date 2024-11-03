((ألبا)) و((دايكي)) تؤكدان التزامهما بإنتاج الألمنيوم المستدام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬وشركة‭ ‬دايكي‭ ‬لصناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬المحدودة‭ (‬دايكي‭ ‬للألمنيوم‭) ‬شراكتهما‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ونيتهما‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ (‬شركة‭ ‬محاصة‭) ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬البا‭ ‬دايكي‭ ‬للحلول‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬بغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مصنع‭ ‬مستدام‭ ‬مزود‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لمعالجة‭ ‬خبث‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالتزام‭ ‬بالاستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البا‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬دايكي‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬ياماموتو‭ ‬تاكاكي،‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬علقت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البا‭ ‬ودايكي‭ ‬للألمنيوم‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتنامية‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والسياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للابتكار،‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬المؤهلة‭. ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الرخاء‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البا‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬دايكي‭ ‬للألمنيوم‭ ‬تمثل‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البا‭ ‬والمشهد‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تضافر‭ ‬جهودنا،‭ ‬فإننا‭ ‬نعمل‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءتنا‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بل‭ ‬وإرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الألمنيوم‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬ويتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيخلق‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬وسيساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬دايكي‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬ياماموتو‭ ‬تاكاكي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬البا‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭. ‬تطمح‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ناتج‭ ‬محلي‭ ‬إجمالي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬توضح‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتطور‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬الممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الألمنيوم‭ ‬ودمجها‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬البا‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬فإننا‭ ‬نقدم‭ ‬عملية‭ ‬إنتاج‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬ونعزز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬84 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ستبلغ‭ ‬حصة‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬70 % ،‭ ‬فيما‭ ‬ستمتلك‭ ‬دايكي‭ ‬الـ30 % ‭ ‬المتبقية‭. ‬ويستهدف‭ ‬كلا‭ ‬الشريكين‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬الجديد‭ ‬بحلول‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬البيئية‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬