((ألبا)) و((دايكي)) تؤكدان التزامهما بإنتاج الألمنيوم المستدام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت كل من شركة ألمنيوم البحرين (البا) وشركة دايكي لصناعة الألمنيوم المحدودة (دايكي للألمنيوم) شراكتهما الاستراتيجية ونيتهما الدخول في مشروع مشترك (شركة محاصة) تحمل اسم «البا دايكي للحلول المستدامة» بغرض إنشاء مصنع مستدام مزود بأحدث التقنيات لمعالجة خبث الألمنيوم في مملكة البحرين، بما يتماشى مع حرص مملكة البحرين على زيادة التنويع الاقتصادي والالتزام بالاستدامة.
جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس إدارة شركة البا خالد الرميحي، والرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي، بالإضافة إلى رئيس شركة دايكي للألمنيوم ورئيس مجلس إدارتها ياماموتو تاكاكي، منتدى بوابة الخليج المقام في مملكة البحرين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية.
وحول هذه الشراكة، علقت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلة: «إن الشراكة الاستراتيجية بين البا ودايكي للألمنيوم تؤكد مكانة مملكة البحرين المتنامية كمركز عالمي لجذب الاستثمارات. ويؤكد هذا التعاون قدرة مملكة البحرين على جذب المشاريع المبتكرة من خلال وجود البنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للابتكار، والقوى العاملة المؤهلة. كما يعكس التزامنا بالتنويع الاقتصادي المستدام، وقدرتنا على تعزيز الشراكات الدولية التي تدعم الرخاء والازدهار في المملكة على المدى الطويل».
من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا خالد الرميحي، قائلاً: «إن هذه الشراكة مع شركة دايكي للألمنيوم تمثل نقطة تحول في تاريخ البا والمشهد الصناعي في مملكة البحرين. ومن خلال تضافر جهودنا، فإننا نعمل ليس فقط على تعزيز كفاءتنا التشغيلية، بل وإرساء معايير جديدة لإنتاج الألمنيوم المستدام في منطقة الخليج العربي. ويتماشى هذا المشروع تمامًا مع التزامنا بالابتكار والريادة في مجال الاستدامة البيئية، مع تعزيز مكانة البحرين كدولة رائدة في مجال التنويع الاقتصادي. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيخلق قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية وسيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين».
من جانبه قال رئيس شركة دايكي للألمنيوم ورئيس مجلس إدارتها ياماموتو تاكاكي: «إن تعاوننا مع البا يمثل إنجازًا مهمًا في مجال التنمية الصناعية المستدامة بالتماشي مع الرؤية التي عُرضت خلال فعاليات منتدى بوابة الخليج 2024. تطمح منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهذه الشراكة توضح كيف يمكن لمثل هذه الاستثمارات أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتطور البيئي في آن واحد. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا الممتدة لأكثر من 100 عام في مجال إعادة تدوير الألمنيوم ودمجها مع عمليات البا ذات المستوى العالمي، فإننا نقدم عملية إنتاج أكثر كفاءة، ونعزز دور القطاع غير النفطي الذي يساهم بما نسبته 84 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين».
ستبلغ حصة ألبا في المشروع ما نسبته 70 % ، فيما ستمتلك دايكي الـ30 % المتبقية. ويستهدف كلا الشريكين بدء العمليات في المصنع الجديد بحلول سبتمبر 2026، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز الجهود البيئية والتقدم التكنولوجي في المنطقة.
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