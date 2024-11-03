((زين البحرين)) تكشف عن حل الطاقة الخضراء الجديد من خلال ((الموقع الذكي الهجين)) من ((إريكسون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفخر زين البحرين، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، بإطلاق حل استهلاك الطاقة الهجينة ( Hybrid ) من إريكسون، المصمم لتقليل استهلاك الوقود بشكل كبير وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويعكس هذا الحل المبتكر التزام زين بالاستدامة، الذي يتماشى مع رؤية المملكة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
ويجمع نظام الطاقة الهجينة بين مولدات الديزل وبطاريات الليثيوم لتحسين استخدام الطاقة. في حال عدم توافر شبكة الكهرباء التجارية، ويتم تزويد المحطة بالطاقة عبر بطاريات الليثيوم خلال فترات مختلفة من اليوم، ما يقلل من الحاجة إلى تشغيل مولدات الديزل بشكل مستمر عن طريق استخدام وحدة التحكم الذكية من إريكسون.
في المقابل، تعمل مولدات الديزل التقليدية بكامل طاقتها بغض النظر عن الطلب، ما يؤدي إلى استهلاك مفرط للوقود وزيادة الانبعاثات الكربونية. ومن خلال تنفيذ هذا الحل الهجين تهدف زين البحرين إلى تقليل استخدام الوقود، حيث تم خفض استهلاك الوقود بمعدل يومي يصل الى 25 % ، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بإعادة تعبئة الديزل وصيانته. كما يعزز نظام الطاقة الهجين بيئة أنظف من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة التي تسهم في مستقبل أكثر استدامة.
وعلق عمار بوعلي مدير الاتصال بالشبكة وبروتوكول الإنترنت والأمن السيبراني وخدمات المباني في زين البحرين قائلاً: «يسر زين البحرين تقديم نظام الطاقة الهجينة الجديد من إريكسون كجزء من جهودها المستمرة للابتكار والريادة في الممارسات المستدامة داخل قطاع الاتصالات. وتؤكد هذه المبادرة التزام زين بدعم أهداف الاستدامة في المملكة، ما يدل على التزام زين بتقليص بصمتها الكربونية مع تقديم خدمات استثنائية لعملائها».
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