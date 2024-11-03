((زين البحرين)) تكشف عن حل الطاقة الخضراء الجديد من خلال ((الموقع الذكي الهجين)) من ((إريكسون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفخر‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بإطلاق‭ ‬حل‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬الهجينة‭ (‬ Hybrid ‭) ‬من‭ ‬إريكسون،‭ ‬المصمم‭ ‬لتقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬المبتكر‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

ويجمع‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬الهجينة‭ ‬بين‭ ‬مولدات‭ ‬الديزل‭ ‬وبطاريات‭ ‬الليثيوم‭ ‬لتحسين‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬التجارية،‭ ‬ويتم‭ ‬تزويد‭ ‬المحطة‭ ‬بالطاقة‭ ‬عبر‭ ‬بطاريات‭ ‬الليثيوم‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬الديزل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬وحدة‭ ‬التحكم‭ ‬الذكية‭ ‬من‭ ‬إريكسون‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تعمل‭ ‬مولدات‭ ‬الديزل‭ ‬التقليدية‭ ‬بكامل‭ ‬طاقتها‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الطلب،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استهلاك‭ ‬مفرط‭ ‬للوقود‭ ‬وزيادة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬الهجين‭ ‬تهدف‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬بمعدل‭ ‬يومي‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬25 % ،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإعادة‭ ‬تعبئة‭ ‬الديزل‭ ‬وصيانته‭. ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬الهجين‭ ‬بيئة‭ ‬أنظف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الضارة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭.‬

وعلق‭ ‬عمار‭ ‬بوعلي‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشبكة‭ ‬وبروتوكول‭ ‬الإنترنت‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وخدمات‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬تقديم‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬الهجينة‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬إريكسون‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬للابتكار‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬بدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬بتقليص‭ ‬بصمتها‭ ‬الكربونية‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائها‮»‬‭.‬