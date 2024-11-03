((الكويت الوطني البحرين)) يوفر لعملائه استردادا نقديا على مشترياتهم من إلكترونيات ((غاز السلام))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬إلكترونيات‭ ‬غاز‭ ‬السلام،‭ ‬التي‭ ‬تُمكن‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭ ‬عند‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويُمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬التمتع‭ ‬بالعرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬حتى‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬إضافي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬الوطني‭ ‬مقابل‭ ‬إنفاقهم‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬محمود‭ ‬العالي‭: ‬‮«‬يحرص‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬والمكافآت‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬عملائه‭. ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬الإطار‭ ‬قمنا‭ ‬بعقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬السلام‮»‬،‭ ‬الموزع‭ ‬الأكبر‭ ‬للمكيفات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬