((الكويت الوطني البحرين)) يوفر لعملائه استردادا نقديا على مشترياتهم من إلكترونيات ((غاز السلام))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد بنك الكويت الوطني – البحرين اتفاقية مع إلكترونيات غاز السلام، التي تُمكن عملاء البنك من الحصول على استرداد نقدي بنسبة 4 % عند التسوق في «السلام» في مملكة البحرين.
ويُمكن لعملاء بنك الكويت الوطني – البحرين حاملي بطاقات الوطني الائتمانية التمتع بالعرض الذي يستمر مدة سنة حتى 23 أكتوبر 2025 على مشترياتهم كحد أدنى بقيمة 50 ديناراً بحرينياً. كما يمكن لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية الحصول على استرداد نقدي إضافي عن طريق برنامج مكافآت الوطني مقابل إنفاقهم على التسوق في «السلام».
وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لبنك الكويت الوطني – البحرين محمود العالي: «يحرص الوطني على تقديم أفضل العروض والمكافآت التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات عملائه. وفي ذلك الإطار قمنا بعقد شراكة مع «السلام»، الموزع الأكبر للمكيفات والأجهزة المنزلية في مملكة البحرين».
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