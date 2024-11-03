خلال رعايته الذهبية لمؤتمر أيوفي 2024..((البحرين الإسلامي)) يدشن برنامج الذكاء الاصطناعي للفتاوى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭: ‬ الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تدشين‭ ‬النسخة‭ ‬التجريبية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشرعي‭ ‬المتخصص‭

‬في‭ ‬الفتاوى‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للبنك‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬إن‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬انطلاقها‭ ‬كانت‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تخليص‭ ‬المسلم‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬البنكية‭ ‬غير‭ ‬الحلال،‭ ‬ولكنها‭ ‬الآن‭ ‬ – ‭ ‬وفي‭ ‬كبرى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامية – ‭ ‬أمام‭ ‬مجالات‭ ‬أكبر‭ ‬للانخراط‭ ‬ضمن‭ ‬المجتمع‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والخدماتية‭ ‬والزراعية،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وبعد‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬كانت‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬اقتصادية‭ ‬بسبب‭ ‬شرعية‭ ‬معاملاتها‭ ‬البنكية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬انتشارها‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وترجمة‭ ‬معاييرها‭ ‬إلى‭ ‬اللغات‭ ‬العالمية‭.‬

يأتي‭ ‬تدشين‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬رعاية‭ ‬البنك‭ ‬الذهبية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬الإسلامي‭ (‬أيوفي‭) ‬2024،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭-‬4‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬موحدة‭ ‬جامعة‭ ‬للاستشارات‭ ‬الشرعية‭ ‬لصناع‭ ‬القرار‭ ‬وعلماء‭ ‬الشريعة‭ ‬والمشتغلين‭ ‬بالصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بهدف‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوكمة‭ ‬الشرعية‭.‬

ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشرعي‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬البنك‭ ‬تجريبيًا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأيوفي‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬متخصصة‭ ‬للفتاوى‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 800‭ ‬فتوى‭ ‬وقرار‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بالبنك‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬استشارات‭ ‬شرعية‭ ‬تفاعلية‭ ‬وسهلة‭ ‬الوصول‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والمستخدمين‭ ‬من‭ ‬العامة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬برعايتنا‭ ‬الذهبية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬أيوفي،‭ ‬وتدشين‭ ‬النسخة‭ ‬التجريبية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشرعي‭ ‬للفتاوى‭ ‬الإسلامية‭ ‬العاملة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬محطة‭ ‬تحول‭ ‬لقطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬فتاوى‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬للبنك‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تقديم‭ ‬إرشادات‭ ‬فورية‭ ‬ودقيقة‭ ‬للدارسين‭ ‬والباحثين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وكذلك‭ ‬تعمل‭ ‬مبادرة‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشرعي‭ ‬للفتاوى‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬تزويده‭ ‬بأدوات‭ ‬تبسط‭ ‬الوصول‭ ‬لأحكام‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلامي‭ ‬مع‭ ‬دمج‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬القطاع،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

وسيحظى‭ ‬مستخدمو‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشرعي‭ ‬للفتاوى‭ ‬الإسلامية‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لأدوات‭ ‬مثل‭: ‬نماذج‭ ‬لمشاريع‭ ‬محددة،‭ ‬وقدرات‭ ‬التعاون‭ ‬الجماعي،‭ ‬وخاصيات‭ ‬استعلامية‭ ‬متقدمة‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لبرنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الشرعي‭ ‬المبتكر‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لالتزامه‭ ‬الدؤوب‭ ‬بقيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ودفعه‭ ‬قُدمًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبرام‭ ‬شراكات‭ ‬مثمرة‭ ‬وهادفة‭.‬