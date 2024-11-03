خلال رعايته الذهبية لمؤتمر أيوفي 2024..((البحرين الإسلامي)) يدشن برنامج الذكاء الاصطناعي للفتاوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب إسماعيل:
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير – رضا جميل
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB ) ، المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، تدشين النسخة التجريبية لبرنامج الذكاء الاصطناعي الشرعي المتخصص
في الفتاوى الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية للبنك.
في الوقت الذي قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود رئيس هيئة الرقابة الشرعية إن البنوك الإسلامية في بداية انطلاقها كانت تركز على تخليص المسلم من المعاملات البنكية غير الحلال، ولكنها الآن – وفي كبرى دول العالم الإسلامية – أمام مجالات أكبر للانخراط ضمن المجتمع والدخول في شراكة مع القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والزراعية، وكل ما يتعلق بالقطاعات الاستثمارية.
وأضاف «في عام 2008، وبعد الأزمة المالية العالمية، كانت البنوك الإسلامية هي من خرجت من أي مشاكل اقتصادية بسبب شرعية معاملاتها البنكية، وهو ما دفع إلى انتشارها الأكبر في دول العالم وترجمة معاييرها إلى اللغات العالمية.
يأتي تدشين البرنامج الجديد على هامش رعاية البنك الذهبية لمؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي (أيوفي) 2024، المنعقد في الفترة من 3-4 من نوفمبر 2024، والذي من شأنه توفير منصة موحدة جامعة للاستشارات الشرعية لصناع القرار وعلماء الشريعة والمشتغلين بالصناعة المالية الإسلامية بهدف مناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بمجال التمويل الإسلامي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الشرعية.
ويعد برنامج الذكاء الاصطناعي الشرعي الذي أطلقه البنك تجريبيًا في مؤتمر الأيوفي أول منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي متخصصة للفتاوى الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، اعتمادًا على أكثر من 1 , 800 فتوى وقرار صادر عن هيئة الرقابة الشرعية بالبنك منذ عام 1979، مما يوفر استشارات شرعية تفاعلية وسهلة الوصول لكل من المتخصصين والمستخدمين من العامة.
من جهتها، قالت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في بنك البحرين الإسلامي: «نحن سعداء برعايتنا الذهبية لمؤتمر أيوفي، وتدشين النسخة التجريبية لبرنامج الذكاء الاصطناعي الشرعي للفتاوى الإسلامية العاملة بالذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يشكل محطة تحول لقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث يتضمن فتاوى من هيئة الرقابة الشرعية للبنك ابتداءً من عام 1979 إلى الوقت الحالي، مما يضمن تقديم إرشادات فورية ودقيقة للدارسين والباحثين على حد سواء. وكذلك تعمل مبادرة إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي الشرعي للفتاوى على تمكين المجتمع المالي عبر تزويده بأدوات تبسط الوصول لأحكام الفقه الإسلامي مع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون عبر القطاع، ورفع مستوى الوعي حول الممارسات المالية الإسلامية».
وسيحظى مستخدمو برنامج الذكاء الاصطناعي الشرعي للفتاوى الإسلامية بإمكانية الوصول لأدوات مثل: نماذج لمشاريع محددة، وقدرات التعاون الجماعي، وخاصيات استعلامية متقدمة.
ويأتي إطلاق بنك البحرين الإسلامي لبرنامج الذكاء الاصطناعي الشرعي المبتكر تعزيزًا لالتزامه الدؤوب بقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ودفعه قُدمًا من خلال إبرام شراكات مثمرة وهادفة.
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