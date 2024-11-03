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وزيرة السياحة تجتمع مع وزير الاقتصاد الإماراتي

11/3/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمعت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬مع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬للمشاركة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭-‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

ونوهت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التجارية‭ ‬المباشرة‭ ‬وتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة‭ ‬الواعد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

بدوره،‭ ‬ثمن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬ويحقق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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