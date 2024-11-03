وزيرة السياحة تجتمع مع وزير الاقتصاد الإماراتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمعت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة مع عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمس، في إطار زيارة يقوم بها لمملكة البحرين، للمشاركة كمتحدث رئيسي في النسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج»، الذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة 3-4 نوفمبر 2024.
ونوهت وزيرة السياحة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تحظى به من دعم ورعاية من قيادة البلدين الشقيقين، مؤكدة دور القطاع السياحي في كلا البلدين في تنمية الاستثمارات التجارية المباشرة وتنمية قطاع السياحة المستدامة الواعد في المنطقة.
بدوره، ثمن عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي جهود مملكة البحرين في تطوير قطاع السياحة، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يسهم في تعزيز قدرات القطاع السياحي ويزيد من الفرص الاستثمارية، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من النجاحات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق التنمية المستدامة.
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