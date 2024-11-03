((رجال الأعمال البحرينية)) تقيم حفل وداع للسفيرة التركية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقامت جمعية رجال الأعمال البحرينية حفل وداع لسفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين السفيرة إيسن تشاكيل في منزل عائلة أجور بالجنبية بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الجمعية وجمع من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة التركية لدى المملكة.
وأكدت السفيرة إيسن تشاكيل سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين متانة علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا بفضل دعم القيادة السياسية في الجانبين، مشيدة بما حظيت به من حسن الضيافة من لدن قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين طيلة فترة عملها في المملكة والتي ستبقى محطة مضيئة واستثنائية في مسيرتها المهنية، متمنية للمملكة دوام التطور والازدهار.
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