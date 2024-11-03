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((رجال الأعمال البحرينية)) تقيم حفل وداع للسفيرة التركية

11/3/2024 11:28:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬حفل‭ ‬وداع‭ ‬لسفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السفيرة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬أجور‭ ‬بالجنبية‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬سفيرة‭ ‬لبلادها،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬وجمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وأكدت‭ ‬السفيرة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متانة‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الجانبين،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬ستبقى‭ ‬محطة‭ ‬مضيئة‭ ‬واستثنائية‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية،‭ ‬متمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬دوام‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬

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