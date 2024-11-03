((البحرين الوطني)): اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أري‭ ‬للابتكار‭ ‬‮«‬ ARRAY ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وبرمجيات‭ ‬تطبيقات‭ ‬المؤسسات‭ ‬وحلول‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬بمقرها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬للبنك،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنيات‭ ‬معالجة‭ ‬اللغات‭ ‬الطبيعية‭ ‬المتقدمة‭ (‬ NLP ‭) ‬والحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬السحابية‭ ‬المبتكرة‭ ‬وإمكانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ (‬ GenAI ‭) . ‬ويُمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنتدى‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‮«‬‭ ‬للاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرين،‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬عمليات‭ ‬البنك‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬استنادًا‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬ستبادر‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ ARRAY ‮»‬‭ ‬بإعداد‭ ‬تحليل‭ ‬شامل‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تكامل‭ ‬التقنيات‭ ‬والبرمجيات‭ ‬المعتمدة،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭. ‬وسيُقدم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ ARRAY ‮»‬‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المتمرسين‭ ‬وخبراء‭ ‬علم‭ ‬البيانات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تقييمات‭ ‬مخصصة‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬معطيات‭ ‬البيئة‭ ‬المؤسسية‭ ‬الفريدة‭ ‬للبنك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متطلباته‭ ‬التنظيمية‭ ‬الخاصة‭ ‬وتحدياته‭ ‬التشغيلية‭ ‬الراهنة‭. ‬وستخلق‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬توافقًا‭ ‬بين‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬واستراتيجياته‭ ‬وتطلعاته‭ ‬المستقبلية،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأطر‭ ‬الرقمية‭ ‬وتهيئتها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭ ‬بعقد‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬وجلسات‭ ‬التدريب‭ ‬المستمرة‭.‬

تعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬بالاستناد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬أعمالنا‭ ‬المؤسسية،‭ ‬سنتمكن‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬عجلة‭ ‬تحولنا‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بحلول‭ ‬متطورة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تثري‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭. ‬وإنما‭ ‬يعكس‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أري‭ ‬للابتكار‭ ‬‮«‬ ARRAY ‮»‬‭ ‬سعينا‭ ‬الحثيث‭ ‬المرتكز‭ ‬على‭ ‬اغتنام‭ ‬إمكانات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬علاء‭ ‬سعيد‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ ARRAY ‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لحصد‭ ‬ثمرات‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬المؤسسية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬رفد‭ ‬تحوله‭ ‬الرقمي‭. ‬وباعتبارنا‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬نثق‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مجزية‭ ‬وإحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬للبنك‭.‬