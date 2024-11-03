((البحرين الوطني)): اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم بنك البحرين الوطني اتفاقية تعاون مع شركة أري للابتكار « ARRAY »، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وبرمجيات تطبيقات المؤسسات وحلول الحوسبة السحابية بمقرها في البحرين. وتأتي هذه الشراكة لتعزيز البنية التكنولوجية للبنك، وذلك عبر اعتماد تقنيات معالجة اللغات الطبيعية المتقدمة ( NLP ) والحلول الرقمية السحابية المبتكرة وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ( GenAI ) . ويُمثل هذا التعاون، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه خلال الدورة الثانية لمنتدى «بوابة الخليج« للاستثمار الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، خطوة استراتيجية ترمي إلى تبسيط عمليات البنك وإثراء تجربة العملاء استنادًا على الحلول المتقدمة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وبموجب هذه الشراكة، ستبادر شركة « ARRAY » بإعداد تحليل شامل للتكنولوجيا ببنك البحرين الوطني، مع التركيز على تكامل التقنيات والبرمجيات المعتمدة، وذلك لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية. وسيُقدم فريق « ARRAY » المؤلف من عددٍ من المهنيين المتمرسين وخبراء علم البيانات والذكاء الاصطناعي، تقييمات مخصصة تأخذ في الاعتبار معطيات البيئة المؤسسية الفريدة للبنك، إلى جانب متطلباته التنظيمية الخاصة وتحدياته التشغيلية الراهنة. وستخلق هذه الخطوة توافقًا بين أدوات الذكاء الاصطناعي والاحتياجات المتنامية لعملاء البنك واستراتيجياته وتطلعاته المستقبلية، حيث ستعمل على تطوير الأطر الرقمية وتهيئتها على النحو الأمثل بعقد ورش العمل وجلسات التدريب المستمرة.
تعليقًا على هذه الشراكة، قال عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «بالاستناد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صميم أعمالنا المؤسسية، سنتمكن في تحريك عجلة تحولنا الرقمي، وتزويد عملائنا الكرام بحلول متطورة ومبتكرة تثري تجربتهم المصرفية. وإنما يعكس تعاوننا مع شركة أري للابتكار « ARRAY » سعينا الحثيث المرتكز على اغتنام إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات استثنائية، مما يؤدي بدوره للارتقاء بمكانة مملكة البحرين ضمن التصنيف العالمي في مؤشر الابتكار المالي».
وأعرب من جانبه علاء سعيد الشريك المؤسس لشركة « ARRAY »، عن تطلعه لحصد ثمرات هذا التعاون، قائلاً: «يسرنا أن ندعم بنك البحرين الوطني في رحلته المؤسسية الهادفة إلى رفد تحوله الرقمي. وباعتبارنا من الرواد في مجال تكنولوجيا مؤسسات القطاع المالي، نثق بقدرتنا على تقديم قيمة مجزية وإحداث نقلة نوعية في البنية التكنولوجية للبنك.
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