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ARRAY Innovation توقع 3 شراكات استراتيجية في منتدى بوابة الخليج

11/3/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة ARRAY ‭ ‬ Innovation ‭ ‬،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطوير‭ ‬البرمجيات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والحلول‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭(‬ EDB ‭) ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭
‬ثلاث‭ ‬اتفاقيات‭ ‬استراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬وثلاث‭ ‬مؤسسات‭ ‬بحرينية‭ ‬بارزة،‭ ‬وهي‭: ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة ARRAY ‭ ‬ Innovation ‭ ‬،‭ ‬خالد‭ ‬تقي،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬يجسد‭ ‬التزام‭ ‬ ARRAY
‬بدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬تدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والتميز‭ ‬التشغيلي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬قال‭ ‬علاء‭ ‬سعيد،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ ARRAY ‭ ‬ Innovation ‮»‬‭ :‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬برمجية‭ ‬متقدمة،‭ ‬وتحليلات،‭ ‬وذكاء‭ ‬اصطناعي،‭ ‬وتعلم‭ ‬آلي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬وظائف‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭. ‬تحقق‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬وقعناها‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مساهمتنا‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودعمنا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬صرّح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬ ARRAY ‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬جعل‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‮»‬‭. ‬وستعمل‭ ‬ ARRAY ‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬حلول‭ ‬متقدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬والأتمتة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭. ‬أما‭ ‬شراكة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬فتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية‭ ‬للبنك‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ (‬ NLP ‭) ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ (‬ GenAI ‭) ‬المتقدمة‭. ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ ARRAY
‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬سيوفر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬وتجربة‭ ‬العملاء‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد،‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بدمج‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬نحن‭ ‬ماضون‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬نقدم‭ ‬لعملائنا‭ ‬حلولاً‭ ‬متطورة‭ ‬تعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭. ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ ARRAY ‭ ‬ Innovation ‭ ‬تعكس‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لدعم‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

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