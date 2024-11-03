ARRAY Innovation توقع 3 شراكات استراتيجية في منتدى بوابة الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة ARRAY Innovation ، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات المؤسسية والحلول السحابية في مملكة البحرين، عن نجاح مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين( EDB ) ، حيث تم توقيع
ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين الشركة وثلاث مؤسسات بحرينية بارزة، وهي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وبنك البحرين الوطني وصندوق العمل «تمكين»، مما يمثل خطوة مهمة ضمن التزام الشركة بالمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية في البحرين. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ARRAY Innovation ، خالد تقي، أهمية هذه الشراكات قائلاً: «إن تعاوننا مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وبنك البحرين الوطني وصندوق العمل «تمكين» يجسد التزام ARRAY
بدعم مسيرة التحول الرقمي في البحرين. نحن ملتزمون بتقديم حلول تقنية تدعم المؤسسات المحلية في تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي».
وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، قال علاء سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة « ARRAY Innovation » :نعمل على تطوير حلول برمجية متقدمة، وتحليلات، وذكاء اصطناعي، وتعلم آلي في البحرين مع توفير وظائف ذات قيمة عالية للكفاءات البحرينية. تحقق الاتفاقيات التي وقعناها اليوم مع هذه المؤسسات الرائدة هذه الرؤية، وتعزز من مساهمتنا المجتمعية ودعمنا للمؤسسات البحرينية».
وفي إطار الشراكة مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة السيد خالد الرميحي قائلاً: «إن تعاوننا الاستراتيجي مع ARRAY يعد خطوة مهمة نحو جعل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) رائدة في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا. هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مسيرتنا نحو الصناعة 4.0 وتحقيق التميز التشغيلي، بالإضافة إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال الاستثمار في تنمية الكفاءات المحلية». وستعمل ARRAY مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على تطوير ونشر حلول متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. أما شراكة ARRAY مع بنك البحرين الوطني فتهدف إلى تحسين البنية التحتية التقنية للبنك باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية ( NLP ) والذكاء الاصطناعي التوليدي ( GenAI ) المتقدمة. وبدعم من فريق ARRAY
من خبراء الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، سيوفر هذا التعاون رؤى عملية ويسهم في تحسين العمليات وتجربة العملاء. وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، السيد عثمان أحمد، عن دعمه قائلاً: «بدمج أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، نحن ماضون قدماً في تحقيق التحول الرقمي، حيث نقدم لعملائنا حلولاً متطورة تعزز تجربتهم المصرفية. شراكتنا مع ARRAY Innovation تعكس تركيزنا على التكنولوجيا الحديثة لدعم مكانة البحرين الريادية في الابتكار المالي».
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