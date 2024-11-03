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بينها تقوية المناعة.. فوائد عدة لتناول الأطعمة المخمرة يوميا

11/3/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- ربما سمعت عن الفوائد الصحية للأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والزبادي. لكن الكثيرين منا يأكلون أطعمة مخمرة أخرى يومياً من دون أن يدركوا أنها كذلك. على سبيل المثال، القهوة وصلصة الصويا والشوكولاته.
نوعان من الأطعمة المخمرة
ووفق موقع Vogue، ينبغي إدراك أن هناك نوعين من الأطعمة المخمرة: واحد مخمر لتحسين النكهة، والثاني يحتوي على ثقافات بروبيوتيك نشطة. ويقال إن واحداً فقط منهما يحتوي على البروبيوتيك الذي يؤدي إلى تأثير إيجابي على الصحة.
فعلى الرغم من حقيقة أن القهوة والكاكاو يمتلكان فوائد صحية، إلا أنهما لا يحتويان عادة على البروبيوتيك، لذا فهما ينتميان إلى الفئة الأولى.
من ناحية أخرى، يحتوي الكيمتشي والملفوف المخلل على البروبيوتيك، وبالتالي ينتميان إلى الفئة الثانية. وكقاعدة عامة، فإن الأطعمة المخمرة بشكل مفيد هي تلك التي تتم معالجتها قليلاً فقط ولها نكهة مميزة ومتخمرة. في حين أن بعض الأطعمة المخمرة الأخرى التي تحتوي على ثقافات حية مفيدة تشمل الزبادي وخبز العجين المخمر والميسو، وهو نوع من التوابل اليابانية يحضر من تخمير الصويا أو الأرز أو الشعير مع الملح، والتيمبيه، وهو طعام إندونيسي مصنوع من فول الصويا، وبعض أنواع الجبن.
تاريخ التخمير
ويعد التخمير الغذائي نموذجاً تاريخياً يدلل عل دقة مقولة "الحاجة أم الاختراع"، حيث بدأ اللجوء إليه منذ آلاف السنين. فقبل وجود البرادات، كان التخمير الغذائي إحدى طرق حفظ الأطعمة القابلة للتلف، مثل الخضروات، من أجل الاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية الخاصة بها. فيما لم يبدأ العلماء في دراسة الفوائد الصحية للأطعمة المخمرة إلا في القرن الماضي. ويحدث التخمير عندما تعمل الكائنات الحية الدقيقة، مثل بكتيريا حمض اللاكتيك، على السكريات الطبيعية في الطعام، مما يؤدي إلى تغيير بنيته ونكهته. ويقول الباحثون في معهد ماكس روبينر في ألمانيا "في الأساس، يتم هضم الطعام مسبقا أثناء التخمير". وفي حين أنه قد يبدو غير شهي في البداية، غير أنه في الواقع قد يكون مذاقه لذيذاً للغاية. ناهيك عن أنه مفيد جداً للأمعاء، لأن التخمير يمكن أن يحول الأطعمة التي يصعب هضمها، مثل الخضراوات الليفية، إلى منتجات أفضل تحملاً. على سبيل المثال، يمكن صنع مخلل الملفوف من الملفوف الأبيض، ما يجعل استخدامه أسهل بكثير على الجسم. ومن فوائد تناول الأطعمة المخمرة يوميا:
- تحسين صحة الأمعاء:إن بكتيريا حمض اللاكتيك هي أيضاً السبب وراء ضرورة تناول الأطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي ومخلل الملفوف بانتظام. فبالإضافة إلى المواد الأخرى المعززة للصحة، تحتوي على كائنات دقيقة حية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأمعاء. وتوصلت دراسة، أجريت العام 2019 بواسطة باحثين في كينغز كوليدج بلندن، والتي فحصت تأثير الأطعمة المخمرة على الأمعاء والنباتات المعوية، أن البروبيوتيك والمركبات النشطة بيولوجياً التي يتم إنتاجها أثناء التخمير تساعد في صحة الأمعاء.
- تقوية جهاز المناعة: من المعروف منذ فترة طويلة أن الأمعاء مرتبطة بشكل وثيق بجهاز المناعة، حيث يقدر أن حوالي 70 % من جهاز المناعة يقع في الأمعاء.
لذلك، ليس من المستغرب أن تؤدي البكتيريا المعوية الصحية أيضاً إلى جهاز مناعة أقوى. كما يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المخمرة في الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا، خاصة في أشهر الشتاء الباردة.
- تمثيل غذائي أفضل: وحسب دراسة أجريت العام 2023 في تركيا، فإن تناول الأطعمة المخمرة قد يحارب الالتهابات. كما أنه يعزز تنوع البكتيريا المعوية، التي ترتبط بدورها بانخفاض خطر الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.-(العربية نت)

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