الطفل في الحياة الشعبية الأردنية.. النوايسة يوثق ذكريات وصورا من الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- "الطفل يحظى في البيئة الشعبية باهتمام كبير، إنه يشكل معيارا مهما للرجولة والأنوثة والعطاء واستمرار البقاء في المؤسسة الاجتماعية.." جاء ذلك في كتاب "الطفل في الحياة الشعبية الأردنية"، للباحث في التراث الشعبي نايف النوايسة، الذي صدر عن وزارة الثقافة، ضمن برنامج مكتبة الأسرة "القراءة للجميع".
يقول النوايسة: "إنه بعد أن جمع بين يديه مادة الكتاب الذي قسمه إلى ستة فصول للحديث عن أهمية الطفل وما فيه، فقد بحث عنه في أبواب المعرفة والعلم والأدب". حيث يتناول الفصل الأول بحثا في مسيرة الطفل من لحظة الوحم إلى أن تفطمه أمه، وكان التركيز في هذا الفصل وسواه من الفصول على ما يقوله الوجدان الشعبي وحده، فيما يبحث الفصل الثاني في الذاكرة الشعبية الأردنية عن ختان الطفل من معتقدات، واحتفالات، وكيفية الختان، والأغنيات التي تؤدى في مثل هذه المناسبة.
أما الفصل الثالث، فيتناول طب الأطفال الشعبي، وهو من المواضيع البارزة في حياة الطفل، وبحث فيه موقع الطفل في الطب الذي يقوم على المعتقد الشعبي، والطب التجريبي كوصف الدوار وتكريبه وتغييره. ونحو ذلك، فيما يبحث الفصل الرابع في موقع الطفل من المعتقدات الشعبية، من أجل أن يعلم القارئ إلى أي مدى يتفاعل الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية وتصوراتهم حول الوجود وسيطرة الطبيعة، بقواها المتحكمة في الكون.
ويبحث الفصل الخامس في ألعاب الأطفال الشعبية على اعتبار أنها أميز ذكريات الطفولة، فذكرت أسماء بعض الألعاب وكيفية ممارستها والفوائد التي يحصلها الطفل منها، بينما يتناول الفصل السادس مكان الطفل في الأدب الشعبي سواء أكان حكاية أم مثلا، أم أغنية، أم مرثية، ودونت بعض الحكايات بلهجتها الأصلية، والبعض الآخر بلغة فصحى، مع الحرص على ضبط النصوص ضبطا صوتيا سليما، ليدرك القارئ خصوصية البيئة الشعبية من دون تحريف أو تعديل أو حذف.
ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: "إن الطفل حظي باهتمام الأدب والصحة والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، وغيرها، فكانت له مكتبة غنية بالأبحاث والدراسات والأطالس وفنون الرعاية والعناية كافة، وقامت له مؤسسات ترعاه، وتكرمه، وتكتب عنه، وتطالب له وأكبر هذه المؤسسات وأهمها هي المؤسسة التعليمية ابتداء من الحضانة حتى المراهقة في آواخر مرحلة المدرسة".
ويشير النوايسة إلى أن الطفل لم يلتفت إليه الباحثون في مجالات التراث الشعبي كما ينبغي، وإذا تذكروه جاءت التفاتتهم إليه شذرات عجلى متناثرة في بطون الكتب والمجلات، وكنت أتمنى طوال الرحلة مع هذا الكتاب أن تقع يداي على عمل متكامل عن الطفل في التراث الشعبي، ليكون دوري بعد ذلك، تعزيز وتعميق وإثراء هذا الاتجاه؛ أمام ذلك كله تعاظمت لدي فكرة الكتاب، ثم انتقلت من طور الفكرة وتأرجحها بين الظهور والاختفاء إلى ملاحقة الرواة والإخباريين، وتكوين المعلومات، ومقابلة الروايات، وتحليل بعض المواد، وتعميق الكتاب عموديا تجاه المعلومة، وأفقيا تجاه المكان، فجمعت إلى العمل الميداني قراءات مستفيضة لما كتب، حتى تكون النتيجة كما أملت".
ثم يتحدث النوايسة عن الصعوبات التي واجهته أثناء البحث في هذا الموضوع فيقول: "أما الصعوبة التي واجهتني، فهي ذاتها التي تواجه الباحثين كلهم في مرحلة العمل الميداني، لا بل وجدت من الحرج ما جعلني أعدل عن الفكرة أكثر من مرة، لكنني مضيت لتحقيق هذا الهدف النبيل بتشجيع بعض ممن لامست فكرة الكتاب استحسانهم، فجمعت مادته مع إيماني المطلق بضيق دائرة العمل الميداني، عزائي في ذلك، أن العمل المتكامل يحتاج إلى فريق كبير من الباحثين، وإمكانات مادية وفنية ومدة زمنية طويلة، وهذا ما لا يمكنه باحث واحد مثلي القيام به".
وعما دعاه للقيام بهذا البحث، يشير النوايسة إلى أنه أهمية الطفل ذاته أولا، ودور الدراسات التراثية الشعبية في معرفة أحوال الإنسان الفكرية والحضارية، ثم وضع هذه الأحوال كلها أمام البحث والدراسة لإيجاد التفسيرات والأسباب العلمية التي ترصد صيرورته بكل أمانة ودقة ثانيا، وفقر المكتبة العربية إلى مثل هذه الداراسات ثالثا.
ويضيف المؤلف، أن القارئ سيجد في هذا الكتاب بعض الشواهد والأمثلة من بعض الأقطار العربية الأخرى، وهدفي من ذلك هو الإشارة إلى الصلة الحضارية بين أقطار الأمة العربية، فكثير من صورة الحياة الشعبية المتشابهة في هذه الأقطار تعود إلى أصول مشتركة سببها الدين والتاريح واللغة والثقافة الواحدة والنزعة المصيرية الشاملة، موضحا أن الكتاب يضم مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية، من أجل إضاءة المعلومة من جوانبها كلها، وتوضيح بعض المفاهيم والمسميات.
وفي خاتمة الكتاب يقول النوايسة: "كشف هذا البحث عن موقع الطفل في سلم أولويات المجتمعات الشعبية، مبينا دور الأب والأم والأسرة الكبيرة والشارع في عملية العناية والرعاية والبناء بكل أنواعه التي يتلقاها الطفل". ويضيف المؤلف، أنه حاول في هذا البحث الوصول إلى كتاب جامع لأحوال وشؤون الطفل في البيئة الشعبية فلم يجد.
ويقول المؤلف: "إنه استطاع من خلال المرويات التي سجلها لبعض الإخباريين الشعبيين، وملاحقتي الحثيثة للأطفال وذويهم في بيئات معينة أن أقف على طرف كبير من مادة البحث، وساعدتني على ذلك بعض الإضاءات التي وجدتها في الجهود القيمة لبعض الباحثين في مجال التراث الشعبي، حيث انطوت أبحاثهم ومقالاتهم على إشارات سريعة عن عالم الطفولة".
وينوه النوايسة إلى أهمية هذه الدراسة التراثية، إذ إن القارئ سيقف على بعض الأمور المهمة وعلى رأسها ما يأتي: "أن الطفل يمثل دورا مهما في استمرار الحياة واستقرار المؤسسة الأسرية وإحداث التوازن العاطفي بين الرجل والمرأة، فهو المستقبل الذي نحمل بين يديه اللحظات الحاضرة وتراكمات الماضي، لنستشرف من خلاله الأفضل من الأيام والأجمل من الأحوال".
إن الموروث الشعبي أمر يصعب تجاوزه في البيئة الشعبية سواء في الوحام أو الفطام أو الختام والعماد أو الطب الشعبي أو الأدب الشعبي أو الألعاب الشعبية. إن المرجعية الشعبية هي الأساس في حمل الطفل إلى الحياة، فالنص الديني والحقيقة العلمية، لا يعنيان شيئا بعيدا عن هذه المرجعية، فآية الكرسي لها وجهها الخاص عند ابن البيئة الشعبية ولا يأبه لغير ذلك والإنجاز الطبي لا يعني شيئا، إذا لم يوافق فتوح قارئ البخت أو تعزيمة الخطيب وغير ذلك من هذه الأمور.
إن الجانب الوحيد الذي يبرز شخصية الطفل بصورة مستقلة في الحياة الشعبية هو اللعب الشعبي، وقد أحصت عددا من الألعاب الشعبية أعدها نموذجا وافيا لدور اللعب في تنمية شخصية الطفل وبناء ذهنه وفكره وعاطفته وتلبية حاجاته الأساسية في الحركة والحرية والعبث وآفاق التجريب، وهو الجانب الوحيد الذي نرى فيه الطفل سيدا لساحة الحياة، متجاوزا وصاية الكبار وقيودهم عليه.
وعن التوصيات التي خرج بها المؤلف بعد هذا البحث الطويل، منها: "إن اهتمام البيئة الشعبية بالطفل سابقة للاهتمام الرسمي الذي يُلوح به في وسائل الإعلام كافة، ومن الضروري، الإشارة إلى دور المؤسسة الشعبية في رعاية الطفولة، إن الباحثين في المجال التراثي مطالبون بتدوين وتحليل كل ما له علاقة بالطفل في الوسط الشعبي، ذلك لأن مادة الموضوع حبيسة في صدر مئات من أفراد المجتمع نخشى أن نفقدها بفقدانهم، كما أن في كثير من الموروثات الغنائية مادة جديرة بالتسجيل والإذاعة بين الناس، ونحن بحاجة أحيانا إلى صور من ماضينا، كي نذكر أجيالنا القادمة بالجذور الضاربة في عمق التاريخ.
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