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الطفل في الحياة الشعبية الأردنية.. النوايسة يوثق ذكريات وصورا من الماضي

11/3/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- "الطفل يحظى في البيئة الشعبية باهتمام كبير، إنه يشكل معيارا مهما للرجولة والأنوثة والعطاء واستمرار البقاء في المؤسسة الاجتماعية.." جاء ذلك في كتاب "الطفل في الحياة الشعبية الأردنية"، للباحث في التراث الشعبي نايف النوايسة، الذي صدر عن وزارة الثقافة، ضمن برنامج مكتبة الأسرة "القراءة للجميع".
يقول النوايسة: "إنه بعد أن جمع بين يديه مادة الكتاب الذي قسمه إلى ستة فصول للحديث عن أهمية الطفل وما فيه، فقد بحث عنه في أبواب المعرفة والعلم والأدب". حيث يتناول الفصل الأول بحثا في مسيرة الطفل من لحظة الوحم إلى أن تفطمه أمه، وكان التركيز في هذا الفصل وسواه من الفصول على ما يقوله الوجدان الشعبي وحده، فيما يبحث الفصل الثاني في الذاكرة الشعبية الأردنية عن ختان الطفل من معتقدات، واحتفالات، وكيفية الختان، والأغنيات التي تؤدى في مثل هذه المناسبة.
أما الفصل الثالث، فيتناول طب الأطفال الشعبي، وهو من المواضيع البارزة في حياة الطفل، وبحث فيه موقع الطفل في الطب الذي يقوم على المعتقد الشعبي، والطب التجريبي كوصف الدوار وتكريبه وتغييره. ونحو ذلك، فيما يبحث الفصل الرابع في موقع الطفل من المعتقدات الشعبية، من أجل أن يعلم القارئ إلى أي مدى يتفاعل الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية وتصوراتهم حول الوجود وسيطرة الطبيعة، بقواها المتحكمة في الكون.
ويبحث الفصل الخامس في ألعاب الأطفال الشعبية على اعتبار أنها أميز ذكريات الطفولة، فذكرت أسماء بعض الألعاب وكيفية ممارستها والفوائد التي يحصلها الطفل منها، بينما يتناول الفصل السادس مكان الطفل في الأدب الشعبي سواء أكان حكاية أم مثلا، أم أغنية، أم مرثية، ودونت بعض الحكايات بلهجتها الأصلية، والبعض الآخر بلغة فصحى، مع الحرص على ضبط النصوص ضبطا صوتيا سليما، ليدرك القارئ خصوصية البيئة الشعبية من دون تحريف أو تعديل أو حذف.
ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: "إن الطفل حظي باهتمام الأدب والصحة والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، وغيرها، فكانت له مكتبة غنية بالأبحاث والدراسات والأطالس وفنون الرعاية والعناية كافة، وقامت له مؤسسات ترعاه، وتكرمه، وتكتب عنه، وتطالب له وأكبر هذه المؤسسات وأهمها هي المؤسسة التعليمية ابتداء من الحضانة حتى المراهقة في آواخر مرحلة المدرسة".
ويشير النوايسة إلى أن الطفل لم يلتفت إليه الباحثون في مجالات التراث الشعبي كما ينبغي، وإذا تذكروه جاءت التفاتتهم إليه شذرات عجلى متناثرة في بطون الكتب والمجلات، وكنت أتمنى طوال الرحلة مع هذا الكتاب أن تقع يداي على عمل متكامل عن الطفل في التراث الشعبي، ليكون دوري بعد ذلك، تعزيز وتعميق وإثراء هذا الاتجاه؛ أمام ذلك كله تعاظمت لدي فكرة الكتاب، ثم انتقلت من طور الفكرة وتأرجحها بين الظهور والاختفاء إلى ملاحقة الرواة والإخباريين، وتكوين المعلومات، ومقابلة الروايات، وتحليل بعض المواد، وتعميق الكتاب عموديا تجاه المعلومة، وأفقيا تجاه المكان، فجمعت إلى العمل الميداني قراءات مستفيضة لما كتب، حتى تكون النتيجة كما أملت".
ثم يتحدث النوايسة عن الصعوبات التي واجهته أثناء البحث في هذا الموضوع فيقول: "أما الصعوبة التي واجهتني، فهي ذاتها التي تواجه الباحثين كلهم في مرحلة العمل الميداني، لا بل وجدت من الحرج ما جعلني أعدل عن الفكرة أكثر من مرة، لكنني مضيت لتحقيق هذا الهدف النبيل بتشجيع بعض ممن لامست فكرة الكتاب استحسانهم، فجمعت مادته مع إيماني المطلق بضيق دائرة العمل الميداني، عزائي في ذلك، أن العمل المتكامل يحتاج إلى فريق كبير من الباحثين، وإمكانات مادية وفنية ومدة زمنية طويلة، وهذا ما لا يمكنه باحث واحد مثلي القيام به".
وعما دعاه للقيام بهذا البحث، يشير النوايسة إلى أنه أهمية الطفل ذاته أولا، ودور الدراسات التراثية الشعبية في معرفة أحوال الإنسان الفكرية والحضارية، ثم وضع هذه الأحوال كلها أمام البحث والدراسة لإيجاد التفسيرات والأسباب العلمية التي ترصد صيرورته بكل أمانة ودقة ثانيا، وفقر المكتبة العربية إلى مثل هذه الداراسات ثالثا.
ويضيف المؤلف، أن القارئ سيجد في هذا الكتاب بعض الشواهد والأمثلة من بعض الأقطار العربية الأخرى، وهدفي من ذلك هو الإشارة إلى الصلة الحضارية بين أقطار الأمة العربية، فكثير من صورة الحياة الشعبية المتشابهة في هذه الأقطار تعود إلى أصول مشتركة سببها الدين والتاريح واللغة والثقافة الواحدة والنزعة المصيرية الشاملة، موضحا أن الكتاب يضم مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية، من أجل إضاءة المعلومة من جوانبها كلها، وتوضيح بعض المفاهيم والمسميات.
وفي خاتمة الكتاب يقول النوايسة: "كشف هذا البحث عن موقع الطفل في سلم أولويات المجتمعات الشعبية، مبينا دور الأب والأم والأسرة الكبيرة والشارع في عملية العناية والرعاية والبناء بكل أنواعه التي يتلقاها الطفل". ويضيف المؤلف، أنه حاول في هذا البحث الوصول إلى كتاب جامع لأحوال وشؤون الطفل في البيئة الشعبية فلم يجد.
ويقول المؤلف: "إنه استطاع من خلال المرويات التي سجلها لبعض الإخباريين الشعبيين، وملاحقتي الحثيثة للأطفال وذويهم في بيئات معينة أن أقف على طرف كبير من مادة البحث، وساعدتني على ذلك بعض الإضاءات التي وجدتها في الجهود القيمة لبعض الباحثين في مجال التراث الشعبي، حيث انطوت أبحاثهم ومقالاتهم على إشارات سريعة عن عالم الطفولة".
وينوه النوايسة إلى أهمية هذه الدراسة التراثية، إذ إن القارئ سيقف على بعض الأمور المهمة وعلى رأسها ما يأتي: "أن الطفل يمثل دورا مهما في استمرار الحياة واستقرار المؤسسة الأسرية وإحداث التوازن العاطفي بين الرجل والمرأة، فهو المستقبل الذي نحمل بين يديه اللحظات الحاضرة وتراكمات الماضي، لنستشرف من خلاله الأفضل من الأيام والأجمل من الأحوال".
إن الموروث الشعبي أمر يصعب تجاوزه في البيئة الشعبية سواء في الوحام أو الفطام أو الختام والعماد أو الطب الشعبي أو الأدب الشعبي أو الألعاب الشعبية. إن المرجعية الشعبية هي الأساس في حمل الطفل إلى الحياة، فالنص الديني والحقيقة العلمية، لا يعنيان شيئا بعيدا عن هذه المرجعية، فآية الكرسي لها وجهها الخاص عند ابن البيئة الشعبية ولا يأبه لغير ذلك والإنجاز الطبي لا يعني شيئا، إذا لم يوافق فتوح قارئ البخت أو تعزيمة الخطيب وغير ذلك من هذه الأمور.
إن الجانب الوحيد الذي يبرز شخصية الطفل بصورة مستقلة في الحياة الشعبية هو اللعب الشعبي، وقد أحصت عددا من الألعاب الشعبية أعدها نموذجا وافيا لدور اللعب في تنمية شخصية الطفل وبناء ذهنه وفكره وعاطفته وتلبية حاجاته الأساسية في الحركة والحرية والعبث وآفاق التجريب، وهو الجانب الوحيد الذي نرى فيه الطفل سيدا لساحة الحياة، متجاوزا وصاية الكبار وقيودهم عليه.
وعن التوصيات التي خرج بها المؤلف بعد هذا البحث الطويل، منها: "إن اهتمام البيئة الشعبية بالطفل سابقة للاهتمام الرسمي الذي يُلوح به في وسائل الإعلام كافة، ومن الضروري، الإشارة إلى دور المؤسسة الشعبية في رعاية الطفولة، إن الباحثين في المجال التراثي مطالبون بتدوين وتحليل كل ما له علاقة بالطفل في الوسط الشعبي، ذلك لأن مادة الموضوع حبيسة في صدر مئات من أفراد المجتمع نخشى أن نفقدها بفقدانهم، كما أن في كثير من الموروثات الغنائية مادة جديرة بالتسجيل والإذاعة بين الناس، ونحن بحاجة أحيانا إلى صور من ماضينا، كي نذكر أجيالنا القادمة بالجذور الضاربة في عمق التاريخ.

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