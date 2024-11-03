جيل الألفية يقضي أكثر من 60 ساعة أسبوعيا في الجلوس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة
كولورادو بولدر وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد، عن عواقب صحية خطيرة لفترات الجلوس الطويلة، لدى جيل الألفية.
وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 1000 من سكان كولورادو بما في ذلك 730 توأما، أن جيل الألفية يقضي أكثر من 60 ساعة أسبوعيا في الجلوس نتيجة أيام العمل المزدحمة باستخدام تطبيق "زووم" وأمسيات البث المباشر وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويسرع ظهور علامات الشيخوخة، وفق ما نشر على موقع على "روسيا اليوم".
وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و49 عاما، من دراسة كولورادو للتبني والتوائم لدراسة تطور السلوك والشيخوخة المعرفية (CATSLife)، التي تتبعت التوائم والأفراد المتبنين منذ الطفولة.
وأفاد المشاركون، بأنهم يجلسون لمدة تقارب 9 ساعات يوميا، مع جلوس بعضهم حتى 16 ساعة. كما أفادوا بممارسة ما بين 80 و160 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا، وأقل من 135 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيا. وركز الباحثون على مقاييس الشيخوخة القلبية والأيضية: الكولسترول الكلي/البروتين الدهني عالي الكثافة ومؤشر كتلة الجسم (BMI).
ووجدت الدراسة أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس، زادت علامات الشيخوخة.
وأفاد فريق البحث بأن الشباب البالغين الذين يجلسون لمدة 8.5 ساعة يوميا ويمارسون التمارين وفقا للتوصيات الحالية، أو أقل منها، يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي. كما أوضح الباحثون، أن إضافة نشاط قوي لمدة 30 دقيقة يوميا، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مقاييس الكولسترول ومؤشر كتلة الجسم. لكن الدراسة خلصت إلى أنه حتى النشاط القوي، لا يمكنه إلغاء التأثيرات السلبية للجلوس لفترات طويلة.
وأظهرت النتائج أن الحد الأدنى الموصى به من النشاط البدني، والذي يبلغ حوالي 20 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة، ليس كافيا لمواجهة مخاطر قضاء ساعات طويلة في الجلوس.
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