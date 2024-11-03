(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بني حمدان*
عمان- تعد قضية الاتجاهات في التربية
الخاصة من أهم القضايا التي أثيرت في هذا المجال، سواء كانت إيجابية أم سلبية، نظرا لأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الدعم اللازم لكل فئة من فئات التربية الخاصة. إذا كانت الاتجاهات إيجابية تجاه هذه الفئات من قبل الأفراد والمجتمع والمؤسسات التربوية والتعليمية والجهات الرسمية، فإن ذلك يسهم في قبولهم في المجتمع وتعزيز حقوقهم.
أما في حال كانت الاتجاهات غير إيجابية (سلبية)، فإنها تتمثل في عدم قبول الفئات الخاصة وعدم الاهتمام باحتياجاتهم، مما يؤدي إلى الرفض والإهمال وإنكار حقوق هذه الشريحة. ويتجلى ذلك أيضا في عدم إنشاء مراكز الرعاية الصحية اللازمة لهم، وعدم الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقهم، مما يفضي إلى الحرمان الأكاديمي وعدم الدمج الاجتماعي.
في ميدان التربية الخاصة، يوجد اتجاهان مختلفان: الأول هو الاتجاه الإيجابي، الذي يتمثل في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى الدمج الأكاديمي والاجتماعي والمهني. ويشمل هذا الاتجاه المطالبة بالحقوق وسن التشريعات التي تضمن حقوق فئات التربية الخاصة، مما يسهم في قبولهم في المجتمع واعتبارهم جزءا لا يتجزأ منه.
أما الاتجاه الثاني، فهو يحمل نزعة سلبية تجاه فئات التربية الخاصة، حيث يتجسد ذلك في الإهمال وعدم المساواة بينهم وبين أبناء المجتمع.
تعد هذه الفئات عالة على المجتمع، وتلقى نظرة سلبية عليهم، مما يؤدي إلى وصمة اجتماعية تلحق بالأسرة بسبب وجود ابن ذي إعاقة. هذه الوصمة تزيد من الضغوط النفسية على الطفل ذي الإعاقة وعلى الأسرة بشكل عام، خاصة الوالدين؛ حيث قد يدفعهم الأمر إلى إنكار حالة ابنهم ذي الإعاقة وعدم الاعتراف بحاجته إلى برامج التربية الخاصة.
*اختصاصي تربية خاصة
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