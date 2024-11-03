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قضية الاتجاهات في التربية الخاصة

11/3/2024 11:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. إبراهيم بني حمدان*

عمان- تعد قضية الاتجاهات في التربية الخاصة من أهم القضايا التي أثيرت في هذا المجال، سواء كانت إيجابية أم سلبية، نظرا لأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الدعم اللازم لكل فئة من فئات التربية الخاصة. إذا كانت الاتجاهات إيجابية تجاه هذه الفئات من قبل الأفراد والمجتمع والمؤسسات التربوية والتعليمية والجهات الرسمية، فإن ذلك يسهم في قبولهم في المجتمع وتعزيز حقوقهم.
أما في حال كانت الاتجاهات غير إيجابية (سلبية)، فإنها تتمثل في عدم قبول الفئات الخاصة وعدم الاهتمام باحتياجاتهم، مما يؤدي إلى الرفض والإهمال وإنكار حقوق هذه الشريحة. ويتجلى ذلك أيضا في عدم إنشاء مراكز الرعاية الصحية اللازمة لهم، وعدم الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقهم، مما يفضي إلى الحرمان الأكاديمي وعدم الدمج الاجتماعي.
في ميدان التربية الخاصة، يوجد اتجاهان مختلفان: الأول هو الاتجاه الإيجابي، الذي يتمثل في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى الدمج الأكاديمي والاجتماعي والمهني. ويشمل هذا الاتجاه المطالبة بالحقوق وسن التشريعات التي تضمن حقوق فئات التربية الخاصة، مما يسهم في قبولهم في المجتمع واعتبارهم جزءا لا يتجزأ منه.
أما الاتجاه الثاني، فهو يحمل نزعة سلبية تجاه فئات التربية الخاصة، حيث يتجسد ذلك في الإهمال وعدم المساواة بينهم وبين أبناء المجتمع.
تعد هذه الفئات عالة على المجتمع، وتلقى نظرة سلبية عليهم، مما يؤدي إلى وصمة اجتماعية تلحق بالأسرة بسبب وجود ابن ذي إعاقة. هذه الوصمة تزيد من الضغوط النفسية على الطفل ذي الإعاقة وعلى الأسرة بشكل عام، خاصة الوالدين؛ حيث قد يدفعهم الأمر إلى إنكار حالة ابنهم ذي الإعاقة وعدم الاعتراف بحاجته إلى برامج التربية الخاصة.

*اختصاصي تربية خاصة

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