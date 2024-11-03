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تهذيب الشماغ.. هواية أتقنتها العمري وحولتها لمهنة أبدعت فيها في أم قيس

11/3/2024 11:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- يعد تهذيب الشماغ حرفة يدوية متوارثة، تحمل معاني تراثية عميقة للأردنيين، وقد أتقنت الأردنية نائلة العمري، من قرية أم قيس، هذه الحرفة وتفوقت فيها، محولة إياها من هواية محببة إلى مهنة تسهم في تحسين حياتها.
وفي حديث خاص لـ"الغد"، أوضحت العمري (أم حمزة)، أنه بعد تقاعدها من مهنة التمريض، عاشت حالة من الفراغ، فبدأت تجتمع مع جاراتها في الحي لملء وقتها. وخلال تلك الجلسات، كانت إحدى جاراتها تمارس تهذيب الشماغ، فجلست إلى جانبها تتأمل تفاصيل هذه الحرفة وتتعلمها شيئا فشيئا.
أوضحت أم حمزة أنها كانت تملك خبرة بسيطة في التهذيب، إذ كانت والدتها وعمتها الراحلتان تمارسان تهذيب الشماغ قبلها، لتستعيد أجمل الذكريات، وقد تعلمت من تلك الجلسات خطوة بخطوة، وأتقنت المبادئ الأساسية له.
تذكر العمري أنه في أحد الأيام قررت أن تتخذ الخطوة الأولى وتقوم بتهذيب الشماغ بالكامل بنفسها، فطلبت من السيدة أن تحضر لها شماغا والمواد الخام. وبالفعل، أحضرت لها وبدأت في التهذيب أمامها، وكانت في كل خطوة تعرض عليها عملها، وكانت السيدة تثني عليها وتشجعها، حتى أنجزت العمل بإتقان جيد.
تشير العمري إلى أنها بدأت بتهذيب الشماغ لأفراد عائلتها، من زوجها وأبنائها، ثم طلب منها أصدقاء أبنائها شراء شماغات مهذبة من صنع يديها. ورغم أنها شعرت في البداية بصعوبة الأمر، إلا أن أبناءها قاموا بتشجيعها على اتخاذ هذه الخطوة ووضع السعر بناء على تكاليف العمل، ومن يناسبه السعر يمكنه الشراء، وبالفعل، قامت بذلك.
وفي العام 2010، احترفت تهذيب الشماغ، وقد نالت إعجاب كل من شاهد عملها. وانتقل صيت إتقانها من شخص لآخر، حتى أصبحت معروفة في المنطقة كحرفة تهذيب الشماغ. وبدأ أهل المنطقة يأتون إليها بمواد العمل، لتقوم بتهذيب الشماغات لهم.
في العام 2014، تعرفت العمري على منى حداد، صاحبة "بيت البركة"، وهو نزل مخصص للسيدات لعرض منتجاتهن من المأكولات والحرف اليدوية، حيث تقدم لهن المساعدة من خلال تنظيم مجموعات سياحية لاختبار تجارب سياحية مميزة تتعلق بالحرف التي يتميزن بها، ويعرضن أعمالهن ويبعن منتجاتهن في الوقت نفسه.
وتشير العمري إلى أنها تعاقدت مع بيت البركة، وما تزال تعمل معهم حتى اليوم، منوهة إلى أن البيت ساعدها في الحصول على مشاريع تدريبية تتعلق بالتسويق، بالإضافة إلى التشبيك مع جهات أخرى للتعرف على أشخاص جدد لتوسيع المشاريع. وتؤكد أن البيت كان بمثابة بوابة لها وللكثير من السيدات للانطلاق بمشاريعهن الخاصة وتحسين الدخل.
توضح العمري أنها بعد سنوات من البحث وجدت هوايتها التي تحبها وأتقنتها. فقد بدأ المشروع كهواية، ثم تحول إلى مهنة ومصدر جيد لدخل عائلتها في ظل الضغوطات والصعوبات الاقتصادية. ولذلك، قامت بتطوير موهبتها في تهذيب الشماغ لتتميز بها.
وأضافت أنها تصنع الشماغ الأردني الأصلي، وتعمل على إنتاجه بأوزان مختلفة، ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، حيث تلبي طلبات الزبائن لتقديم ما يعجبهم. وتهذيب الشماغ الواحد يحتاج إلى عمل يستمر لمدة خمسة أيام، وهو ليست مهنة سهلة.
كل شماغ يحتاج إلى تركيز عال، ومن هنا تشعر بقيمته، فتقول: "عندما أبيع شماغا أشعر بالسعادة والحزن في الوقت نفسه. أشعر بالحزن لأنني سأترك شيئا عملت عليه بحب، وسعيدة لأنني حصلت على دخل"، مؤكدة بذلك القيمة التراثية العالية لهذه القطعة الفنية.
تشير العمري إلى أنها تقدم تجربة سياحية مميزة لزوار أم قيس، حيث تستقبلهم بالقهوة الأردنية، تسرد لهم قصة الشماغ الأردني وتجذره ورمزيته الكبيرة للأردن والأردنيين، وتوضح الفرق بين ألوانه، مثل الأبيض والأسود، كما تتحدث عن تاريخ الشماغ وكيف أصبح رمزا للأردن.
من خلال هذه التجربة، يتشجع السياح ليبدأوا العمل على صناعته. وتضيف العمري أنهم عندما يسمعون عن عدد ساعات العمل المطلوبة لصنع الشماغ، يتحمسون ويقدرون قيمته، فهم يعون المجهود الشخصي للسيدات ويشعرون بأن الشماغ هو قطعة فنية تستحق التقدير.
بعد ذلك، تبدأ العمري في تعليمهم طريقة تهذيب الشماغ من خلال التطبيق أمامهم على قطعة صغيرة، حيث يعيدون ما يرونه خطوة بخطوة وتتابعهم أثناء التدريب. في النهاية، يحصل المشاركون على القطعة الصغيرة التي صنعوها كهدية وذكرى لهذه التجربة المميزة.
وتضيف العمري أنهم بدأوا في صنع حقائب وربطات شعر باستخدام تقنية التهذيب، لإتاحة الفرصة لمن يرغب في شراء شيء بسيط بأسعار منخفضة، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون شراء الشماغ. وبذلك، يمكنهم الحصول على هذه القطعة الصغيرة بسعر معقول لتكون ذكرى لهم.
وحول الصعوبات التي واجهتها في مهنتها، تشير العمري إلى عدم توفر المواد الخام بشكل كاف في محافظة إربد، مما يتطلب منها الذهاب إلى عمان لشرائها. وتؤكد أنها تسعى لتقديم جودة عالية لزبائنها، لذا تحرص على استخدام مواد خام أصلية في جميع منتجاتها.
تقول العمري "الناس يفرقون بين الأصلي والمنتجات الأخرى، ويسعون لتقديم جودة عالية في منتجاتهم، لأن العمل يتطلب أمانة وثقة".
إلى جانب تهذيب الشماغ، تعمل العمري في الصوف والكروشيه؛ حيث أتقنتهما منذ صغرها من خلال حصص الفن والمهارات الحرفية التي كانت تتضمن أشغالا يدوية. وتوضح أنها طورت نفسها من خلال التعلم عبر منصة "يوتيوب" في وقت فراغها، حيث بدأت تبحث وتتعلم تقنيات جديدة وحديثة. وبدأت تعمل على صنع ورود باستخدام الأسلاك، وحافظات للمناشف مصنوعة من الصوف، بالإضافة إلى بساط وأغطية للطاولات وقبعات للأطفال، مما ساعدها على توسيع مجالات عملها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل على إعادة تدوير علب البلاستيك والمعدن، من خلال إضافة إطارات مصنوعة من الخيش، حيث تستخدم الخيش وخيط الليف لصنع إطار وزهور بطريقة تضفي جمالية على القطعة. والعديد من الأشخاص بدأوا يتجهون نحو هذه المصنوعات اليدوية، مما يسهم في زيادة الإقبال على المنتجات الحرفية.
تشجيع عائلة العمري ودعمهم الكبير لها هما ما أوصلاها إلى ما هي عليه اليوم. فعندما قامت بتهذيب أول شماغ لها، شعرت وكأنها قد أبدعت في قطعة فنية، إذ شجعها جميع أفراد عائلتها على متابعة هذه الهواية التي تحبها وتتفوق فيها، مما ساعد على نمو مشروعها.
تختتم العمري حديثها، مؤكدة أن طموحها الأكبر هو أن يكون لها غرفة في الموقع الأثري لعرض منتجاتها، وأن يتوسع مشروعها ليصل إلى مستويات أكبر. كما تطمح إلى تدريب الشابات على تهذيب الشماغ، لمساعدتهن في العمل، ولنقل خبرتها في هذه الحرفة اليدوية للآخرين، لضمان استمرارها وعدم اندثارها أو غيابها.

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