تهذيب الشماغ.. هواية أتقنتها العمري وحولتها لمهنة أبدعت فيها في أم قيس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان- يعد تهذيب الشماغ حرفة يدوية متوارثة، تحمل معاني تراثية عميقة للأردنيين، وقد أتقنت الأردنية نائلة العمري، من قرية أم قيس، هذه الحرفة وتفوقت فيها، محولة إياها من هواية محببة إلى مهنة تسهم في تحسين حياتها.
وفي حديث خاص لـ"الغد"، أوضحت العمري (أم حمزة)، أنه بعد تقاعدها من مهنة التمريض، عاشت حالة من الفراغ، فبدأت تجتمع مع جاراتها في الحي لملء وقتها. وخلال تلك الجلسات، كانت إحدى جاراتها تمارس تهذيب الشماغ، فجلست إلى جانبها تتأمل تفاصيل هذه الحرفة وتتعلمها شيئا فشيئا.
أوضحت أم حمزة أنها كانت تملك خبرة بسيطة في التهذيب، إذ كانت والدتها وعمتها الراحلتان تمارسان تهذيب الشماغ قبلها، لتستعيد أجمل الذكريات، وقد تعلمت من تلك الجلسات خطوة بخطوة، وأتقنت المبادئ الأساسية له.
تذكر العمري أنه في أحد الأيام قررت أن تتخذ الخطوة الأولى وتقوم بتهذيب الشماغ بالكامل بنفسها، فطلبت من السيدة أن تحضر لها شماغا والمواد الخام. وبالفعل، أحضرت لها وبدأت في التهذيب أمامها، وكانت في كل خطوة تعرض عليها عملها، وكانت السيدة تثني عليها وتشجعها، حتى أنجزت العمل بإتقان جيد.
تشير العمري إلى أنها بدأت بتهذيب الشماغ لأفراد عائلتها، من زوجها وأبنائها، ثم طلب منها أصدقاء أبنائها شراء شماغات مهذبة من صنع يديها. ورغم أنها شعرت في البداية بصعوبة الأمر، إلا أن أبناءها قاموا بتشجيعها على اتخاذ هذه الخطوة ووضع السعر بناء على تكاليف العمل، ومن يناسبه السعر يمكنه الشراء، وبالفعل، قامت بذلك.
وفي العام 2010، احترفت تهذيب الشماغ، وقد نالت إعجاب كل من شاهد عملها. وانتقل صيت إتقانها من شخص لآخر، حتى أصبحت معروفة في المنطقة كحرفة تهذيب الشماغ. وبدأ أهل المنطقة يأتون إليها بمواد العمل، لتقوم بتهذيب الشماغات لهم.
في العام 2014، تعرفت العمري على منى حداد، صاحبة "بيت البركة"، وهو نزل مخصص للسيدات لعرض منتجاتهن من المأكولات والحرف اليدوية، حيث تقدم لهن المساعدة من خلال تنظيم مجموعات سياحية لاختبار تجارب سياحية مميزة تتعلق بالحرف التي يتميزن بها، ويعرضن أعمالهن ويبعن منتجاتهن في الوقت نفسه.
وتشير العمري إلى أنها تعاقدت مع بيت البركة، وما تزال تعمل معهم حتى اليوم، منوهة إلى أن البيت ساعدها في الحصول على مشاريع تدريبية تتعلق بالتسويق، بالإضافة إلى التشبيك مع جهات أخرى للتعرف على أشخاص جدد لتوسيع المشاريع. وتؤكد أن البيت كان بمثابة بوابة لها وللكثير من السيدات للانطلاق بمشاريعهن الخاصة وتحسين الدخل.
توضح العمري أنها بعد سنوات من البحث وجدت هوايتها التي تحبها وأتقنتها. فقد بدأ المشروع كهواية، ثم تحول إلى مهنة ومصدر جيد لدخل عائلتها في ظل الضغوطات والصعوبات الاقتصادية. ولذلك، قامت بتطوير موهبتها في تهذيب الشماغ لتتميز بها.
وأضافت أنها تصنع الشماغ الأردني الأصلي، وتعمل على إنتاجه بأوزان مختلفة، ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، حيث تلبي طلبات الزبائن لتقديم ما يعجبهم. وتهذيب الشماغ الواحد يحتاج إلى عمل يستمر لمدة خمسة أيام، وهو ليست مهنة سهلة.
كل شماغ يحتاج إلى تركيز عال، ومن هنا تشعر بقيمته، فتقول: "عندما أبيع شماغا أشعر بالسعادة والحزن في الوقت نفسه. أشعر بالحزن لأنني سأترك شيئا عملت عليه بحب، وسعيدة لأنني حصلت على دخل"، مؤكدة بذلك القيمة التراثية العالية لهذه القطعة الفنية.
تشير العمري إلى أنها تقدم تجربة سياحية مميزة لزوار أم قيس، حيث تستقبلهم بالقهوة الأردنية، تسرد لهم قصة الشماغ الأردني وتجذره ورمزيته الكبيرة للأردن والأردنيين، وتوضح الفرق بين ألوانه، مثل الأبيض والأسود، كما تتحدث عن تاريخ الشماغ وكيف أصبح رمزا للأردن.
من خلال هذه التجربة، يتشجع السياح ليبدأوا العمل على صناعته. وتضيف العمري أنهم عندما يسمعون عن عدد ساعات العمل المطلوبة لصنع الشماغ، يتحمسون ويقدرون قيمته، فهم يعون المجهود الشخصي للسيدات ويشعرون بأن الشماغ هو قطعة فنية تستحق التقدير.
بعد ذلك، تبدأ العمري في تعليمهم طريقة تهذيب الشماغ من خلال التطبيق أمامهم على قطعة صغيرة، حيث يعيدون ما يرونه خطوة بخطوة وتتابعهم أثناء التدريب. في النهاية، يحصل المشاركون على القطعة الصغيرة التي صنعوها كهدية وذكرى لهذه التجربة المميزة.
وتضيف العمري أنهم بدأوا في صنع حقائب وربطات شعر باستخدام تقنية التهذيب، لإتاحة الفرصة لمن يرغب في شراء شيء بسيط بأسعار منخفضة، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون شراء الشماغ. وبذلك، يمكنهم الحصول على هذه القطعة الصغيرة بسعر معقول لتكون ذكرى لهم.
وحول الصعوبات التي واجهتها في مهنتها، تشير العمري إلى عدم توفر المواد الخام بشكل كاف في محافظة إربد، مما يتطلب منها الذهاب إلى عمان لشرائها. وتؤكد أنها تسعى لتقديم جودة عالية لزبائنها، لذا تحرص على استخدام مواد خام أصلية في جميع منتجاتها.
تقول العمري "الناس يفرقون بين الأصلي والمنتجات الأخرى، ويسعون لتقديم جودة عالية في منتجاتهم، لأن العمل يتطلب أمانة وثقة".
إلى جانب تهذيب الشماغ، تعمل العمري في الصوف والكروشيه؛ حيث أتقنتهما منذ صغرها من خلال حصص الفن والمهارات الحرفية التي كانت تتضمن أشغالا يدوية. وتوضح أنها طورت نفسها من خلال التعلم عبر منصة "يوتيوب" في وقت فراغها، حيث بدأت تبحث وتتعلم تقنيات جديدة وحديثة. وبدأت تعمل على صنع ورود باستخدام الأسلاك، وحافظات للمناشف مصنوعة من الصوف، بالإضافة إلى بساط وأغطية للطاولات وقبعات للأطفال، مما ساعدها على توسيع مجالات عملها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل على إعادة تدوير علب البلاستيك والمعدن، من خلال إضافة إطارات مصنوعة من الخيش، حيث تستخدم الخيش وخيط الليف لصنع إطار وزهور بطريقة تضفي جمالية على القطعة. والعديد من الأشخاص بدأوا يتجهون نحو هذه المصنوعات اليدوية، مما يسهم في زيادة الإقبال على المنتجات الحرفية.
تشجيع عائلة العمري ودعمهم الكبير لها هما ما أوصلاها إلى ما هي عليه اليوم. فعندما قامت بتهذيب أول شماغ لها، شعرت وكأنها قد أبدعت في قطعة فنية، إذ شجعها جميع أفراد عائلتها على متابعة هذه الهواية التي تحبها وتتفوق فيها، مما ساعد على نمو مشروعها.
تختتم العمري حديثها، مؤكدة أن طموحها الأكبر هو أن يكون لها غرفة في الموقع الأثري لعرض منتجاتها، وأن يتوسع مشروعها ليصل إلى مستويات أكبر. كما تطمح إلى تدريب الشابات على تهذيب الشماغ، لمساعدتهن في العمل، ولنقل خبرتها في هذه الحرفة اليدوية للآخرين، لضمان استمرارها وعدم اندثارها أو غيابها.
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