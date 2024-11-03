الرئيس الأستوني يصل إلى عمان في زيارة عمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- وصل رئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس إلى عمان، اليوم الأحد، في زيارة عمل للمملكة تستمر أربعة أيام.
ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس كاريس غدا الاثنين.
وكان في استقبال الرئيس الأستوني لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير
البيئة الدكتور معاوية الردايدة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفيرة أستونيا لدى المملكة أنجريد أمير. -(بترا)
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