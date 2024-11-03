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الرئيس الأستوني يصل إلى عمان في زيارة عمل

11/3/2024 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- وصل رئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس إلى عمان، اليوم الأحد، في زيارة عمل للمملكة تستمر أربعة أيام.
ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس كاريس غدا الاثنين.
وكان في استقبال الرئيس الأستوني لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفيرة أستونيا لدى المملكة أنجريد أمير. -(بترا)

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