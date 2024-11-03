الكشف عن المتهم بفضيحة التسريبات بحكومة نتنياهو.. وهذه تطورات القضية

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" عن رفع قيود حظر جزئيا في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما كشفت وسائل إعلام عبرية اسم وهوية المتهم الرئيسي في هذه القضية.



وقالت هيئة البث إنه جرى اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الحكومة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المعتقل الرئيس في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.



وأشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك و"الجيش"، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن "إسرائيل"، كما أثارت مخاوف من أنها أضرت بهدف الإفراج عن "الرهائن".



وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية.



ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، فإنه كان إلى جانب نتنياهو في زيارات وجلسات مغلقة.



وأفادت وسائل إعلام عبرية- استنادا لتحقيقات- أن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.



وعادت فضيحة هذه التسريبات لتشغل الساحة السياسية الإسرائيلية، عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حماس.



ونفى ديوان رئيس الوزراء من جهته، أي علاقة لنتنياهو بهذه التسريبات.





غضب العائلات



وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى "المحتجزين" في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.



وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين وننهي حرب غزة ونبرم اتفاق تبادل يضمن مصالحنا".



كما أفادت أن نتنياهو سيبحث الليلة تطورات صفقة التبادل مع كبار القادة الأمنيين.



ومع أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن حكما قضائيا برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية.



وأكدت المحكمة الجزئية يوم الجمعة الماضي، القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".



ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، نفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال في بيان أمس السبت، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.



ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من أيلول/ سبتمبر، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية- إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر-.



وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه إستراتيجية حركة حماس في المفاوضات.



وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الأسرى "المحتجزين" في غزة.



والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.



ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في نفق برفح، جنوبي القطاع الفلسطيني، وهو الحادث الذي أثار احتجاجات حاشدة ضد حكومة نتنياهو وأجج غضب عائلات الأسرى التي اتهمته بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.



وفي جلسة أخرى اليوم بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة و"الجيش"، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية العبرية.

اقرأ أيضا:

أنباء عن "أكبر فضيحة" داخل حكومة الاحتلال منذ 7 أكتوبر



