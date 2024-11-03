إعلام عبري: مكتب نتنياهو خلق رواية مضللة حول المستندات السرية

أظهر تحقيق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حول اعتقال مسؤولين كبار بمكتب بتهمة تسريب معلومات سرية، أن إحدى مهام مكتب نتنياهو تمثلت بإقناع الجمهور الإسرائيلي بعدم وجود فرصة لإبرام تبادل أسرى.



وبحسب الصحفية، فإن مكتب نتنياهو خلق رواية مضللة عبر مستندات قيل إنها سرية وجرى تلفيقها ونسبها زورا لقائد حركة حماس يحيى السنوار.



وجاء في التحقيق أن محافل في دائرة نتنياهو نفذت حملات لهندسة وعي الجمهور الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى، وبعض هذه الحملات تم تنفيذها خارج "إسرائيل" لكنها موجهة للداخل.



وذكرت الصحيفة أن الحملات تختلق أسبابا باطلة يتم تدعيمها بمستندات يُدعى أنها حقيقية لكنها في الواقع مزورة أو مختلقة بالكامل.



وأضافت الأن الوثائق التي رُوجت أنها لقائد حركة حماس يحيى السنوار ليست له، مشيرة إلى أنه قد تؤدي هذه القضية إلى حبس مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو؛ بمن فيهم الناطق باسم المكتب 15 سنة في حال إدانتهم.

وقالت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مجموعة من الأشخاص (مكتب نتنياهو) تجلس في الظلام وتتآمر وتدبر وتحرك عملاء في "الجيش" يدوسون الأسرار بشكل صارخ ويعرضون أساليب العمل والمصادر للخطر.



وأضافت المصادر أن هؤلاء يزوّرون الوثائق ويغذون الإعلام بمعلومات مضللة بهدف إحباط أي صفقة تبادل أسرى.



ووفق الصحيفة، فإن الأشخاص في مكتب نتنياهو لم يخونوا الأسرى فقط بل خانوا "الجيش"؛ لأنهم تجسّسوا وشوّشوا وكذّبوا وفبركوا القصص ووقعوا في عدد لا يحصى من المخالفات الجنائية.



وأدرفت المصادر أن الجو العام لدى هؤلاء هو أن كل شيء مباح لتحقيق الهدف حتى لو تم المس بأقدس المقدسات الأمنية.

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