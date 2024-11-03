إعلام عبري: مكتب نتنياهو خلق رواية مضللة حول المستندات السرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهر تحقيق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
حول اعتقال مسؤولين كبار بمكتب نتنياهو بتهمة تسريب معلومات سرية، أن إحدى مهام
مكتب نتنياهو تمثلت بإقناع الجمهور الإسرائيلي بعدم وجود فرصة لإبرام صفقة تبادل
أسرى.
وبحسب الصحفية، فإن مكتب نتنياهو خلق رواية
مضللة عبر مستندات قيل إنها سرية وجرى تلفيقها ونسبها زورا لقائد حركة حماس يحيى
السنوار.
وجاء في التحقيق أن محافل في دائرة نتنياهو
نفذت حملات لهندسة وعي الجمهور الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى، وبعض هذه
الحملات تم تنفيذها خارج "إسرائيل" لكنها موجهة للداخل.
وذكرت الصحيفة أن الحملات تختلق أسبابا باطلة
يتم تدعيمها بمستندات يُدعى أنها حقيقية لكنها في الواقع مزورة أو مختلقة بالكامل.
وأضافت الأن الوثائق التي رُوجت أنها لقائد
حركة حماس يحيى السنوار ليست له، مشيرة إلى أنه قد تؤدي هذه القضية إلى حبس
مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو؛ بمن فيهم الناطق باسم المكتب 15 سنة في حال إدانتهم.
وقالت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية
لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مجموعة من الأشخاص (مكتب نتنياهو) تجلس في
الظلام وتتآمر وتدبر وتحرك عملاء في "الجيش" يدوسون الأسرار بشكل صارخ
ويعرضون أساليب العمل والمصادر للخطر.
وأضافت المصادر أن هؤلاء يزوّرون الوثائق
ويغذون الإعلام بمعلومات مضللة بهدف إحباط أي صفقة تبادل أسرى.
ووفق الصحيفة، فإن الأشخاص في مكتب نتنياهو لم
يخونوا الأسرى فقط بل خانوا "الجيش"؛ لأنهم تجسّسوا وشوّشوا وكذّبوا
وفبركوا القصص ووقعوا في عدد لا يحصى من المخالفات الجنائية.
وأدرفت المصادر أن الجو العام لدى هؤلاء هو أن
كل شيء مباح لتحقيق الهدف حتى لو تم المس بأقدس المقدسات الأمنية.
اقرأ أيضا:
الكشف عن المتهم بفضيحة التسريبات بحكومة نتنياهو.. وهذه تطورات القضية
MENAFN03112024000072011014ID1108846711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.